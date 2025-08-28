Sau gần 2 tháng vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, xã biên giới Ea Bung đã có những bước tiến vượt bậc về số hóa hồ sơ.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ea Bung. Ảnh: Hải Dương

Trong nhiều tuần gần đây, địa phương này gây bất ngờ khi liên tục đứng đầu bảng xếp hạng cấp xã, phường của tỉnh Đắk Lắk về số hóa hồ sơ.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Phú - Phó chủ tịch UBND xã Ea Bung - cho biết ngay từ khi vận hành chính quyền 2 cấp, địa phương xác định số hóa hồ sơ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để giải quyết các công việc cấp thiết, thường xuyên. Nếu không thực hiện tốt nhiệm vụ này thì các nhiệm vụ khác sẽ rất khó hoàn thành.

Theo ông Phú, để đạt được thành tích đứng nhóm đầu của tỉnh, địa phương đã có những cách làm riêng, hiệu quả. Đó là thành lập nhóm Zalo gần 60 thành viên bao gồm lãnh đạo các khối Đảng, chính quyền và các chuyên viên. Nhóm Zalo này giúp chỉ đạo và trao đổi nghiệp vụ kịp thời. Ngoài ra, các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công cũng có nhóm Zalo riêng để triển khai nhiệm vụ.

Địa phương cũng yêu cầu Văn phòng HĐND và UBND xã chuyển toàn bộ văn bản qua hệ thống iDesk, đồng thời thường xuyên đôn đốc các bộ phận xử lý văn bản đến để tránh tình trạng quá hạn.

Tất cả cán bộ, công chức của xã đều phải sử dụng thành thạo hệ thống iDesk và email công vụ, đồng thời cài đặt ứng dụng iDesk trên điện thoại cá nhân để cập nhật và xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi.

Các chuyên viên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đều tiếp nhận hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm đảm bảo tiến độ giải quyết thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ cho người dân. Trong bối cảnh thiếu thiết bị, các chuyên viên đã linh hoạt sử dụng ứng dụng CamScanner trên điện thoại thông minh để quét tài liệu.

Đặc biệt, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Kinh tế sử dụng Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk để tra cứu thông tin đất đai, phục vụ giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai.

Ngoài ra, Phòng Văn hóa - Xã hội được chỉ đạo phân công một chuyên viên phụ trách phát triển công nghệ thông tin và chuyển đổi số, giúp tham mưu, triển khai các văn bản cũng như khắc phục kịp thời các lỗi đăng nhập trên hệ thống. Xã cũng triển khai các nền tảng khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip và thẻ Bảo hiểm y tế điện tử cho người dân.

"Trong bối cảnh vừa mới vận hành chính quyền 2 cấp, công việc ở xã rất nhiều. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy, UBND xã Ea Bung, tất cả cán bộ, nhân viên phòng ban chuyên môn đều nhanh chóng nắm bắt và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, góp phần vận hành chính quyền địa phương 2 cấp một cách hiệu quả, đồng bộ và kịp thời, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bà con nhân dân" - ông Phú chia sẻ.