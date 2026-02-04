Tối 4/2, TAND TP Hà Nội tuyên án 11 bị cáo trong vụ buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam cùng các tổ chức, địa phương liên quan.

HĐXX tuyên phạt Trần Thị Hoàn (41 tuổi, kinh doanh vàng bạc) và Phạm Tuấn Hải (56 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) mỗi người 10 năm tù về tội Buôn lậu.

Các bị cáo đồng phạm tội Buôn lậu gồm Trần Thành Hiếu (39 tuổi), Vàng Thị Phượng (26 tuổi), Lương Thị Bích Hà (32 tuổi), Liềng Thị Thực (25 tuổi), Nông Thị Thùy Linh (41 tuổi) và Nguyễn Thị Phương Nga (49 tuổi) bị tuyên phạt từ 3 đến 5 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt mức án từ 30 đến 36 tháng tù đối với Trần Như My (49 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam), Phùng Thị Thuyết (45 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thị Hợp (47 tuổi, nguyên Kế toán trưởng).

HĐXX tuyên án. Ảnh: TN

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự an ninh, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính và gây thất thoát ngân sách Nhà nước. Do đó, việc đưa các bị cáo ra xét xử và áp dụng mức án nghiêm khắc là cần thiết.

HĐXX nhận định vụ án có sự chỉ đạo, phân công vai trò giữa các bị cáo, song sự câu kết không chặt chẽ; các bị cáo hoạt động mang tính tự phát, không có tổ chức. Một số bị cáo làm thuê theo chỉ đạo, không hưởng lợi nên không bị buộc liên đới khắc phục hậu quả hơn 1.200 tỷ đồng, là trị giá của hơn 546kg vàng.

Đối với khoản tiền trên, HĐXX buộc hai bị cáo Trần Thị Hoàn và Phạm Tuấn Hải phải thực hiện nghĩa vụ khắc phục hậu quả. Cụ thể, Hoàn phải nộp 708 tỷ đồng, Hải phải nộp 499 tỷ đồng. Tòa ghi nhận Hoàn đã nộp 400 triệu đồng, Hải đã nộp 500 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Theo cáo buộc, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu giữa thị trường trong nước và Trung Quốc, từ ngày 2/9/2024 đến 2/12/2024, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với một đối tượng quốc tịch Trung Quốc tên “Bà Béo” cùng Phạm Tuấn Hải để buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Số vàng này được đưa qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai mà không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước, với tổng khối lượng hơn 546kg, trị giá trên 1.208 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Trần Thị Hoàn mua của “Bà Béo” hơn 97,3kg vàng, trị giá trên 208 tỷ đồng, và mua của Phạm Tuấn Hải 449kg vàng, trị giá 999 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, các bị cáo Trần Thành Hiếu, Nông Thị Thùy Linh, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực và Vàng Thị Phượng bị xác định đã đồng phạm với Trần Thị Hoàn trong hành vi buôn lậu vàng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Bị cáo Nguyễn Thị Phương Nga bị xác định đã đồng phạm với Phạm Tuấn Hải buôn lậu 14kg vàng, trị giá trên 31 tỷ đồng.

Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán, cáo trạng nêu rõ từ năm 2023 đến sáu tháng đầu năm 2024, Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam) đã chỉ đạo Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng) kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán và không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của doanh nghiệp.

Hành vi này làm giảm doanh thu, lợi nhuận và số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 5 tỷ đồng, gồm hơn 2,3 tỷ đồng thuế TNDN năm 2023; hơn 1,1 tỷ đồng thuế GTGT năm 2023; và hơn 1,5 tỷ đồng thuế GTGT trong sáu tháng đầu năm 2024.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.