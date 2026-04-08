Áp lực từ thị trường đang thay đổi luật chơi

Sự dịch chuyển này không diễn ra một cách tự nhiên, mà đến từ áp lực rất cụ thể của thị trường linh kiện toàn cầu. Khủng hoảng RAM trong thời gian gần đây đã khiến giá bộ nhớ tăng mạnh, có thời điểm lên tới 40-50% chỉ trong vài quý. Khi chi phí phần cứng leo thang, việc tiếp tục chạy đua cấu hình trở thành bài toán kém hiệu quả về mặt kinh tế.

Điều này dẫn đến một thay đổi mang tính chiến lược: thay vì cạnh tranh bằng từng sản phẩm đơn lẻ, các hãng bắt đầu xây dựng trải nghiệm tổng thể, nơi nhiều thiết bị phối hợp với nhau để giải quyết trọn vẹn một nhu cầu.

Đây chính là cách tiếp cận thể hiện rõ trên Huawei MatePad 11.5 S 2026. Thay vì định vị tablet như một thiết bị thuần giải trí, Huawei đang biến nó thành một “Studio thông minh” - nơi người dùng có thể học tập, làm việc và sáng tạo trên cùng một nền tảng.

Máy tính bảng của Huawei với định hướng học tập, làm việc và sáng tạo trên cùng một nền tảng

Điểm đáng chú ý đầu tiên nằm ở màn hình PaperMatte Ultra Clear. Nếu trước đây màn hình chống chói thường phải đánh đổi độ nét do hiện tượng “sparkle”, thì trên MatePad 11.5 S, công nghệ khắc nano chính xác cao giúp giảm tới 50% hiện tượng nhấp nháy. Kết hợp với độ phân giải 2.8K, tần số quét 144 Hz và độ sáng lên tới 1000 nit, trải nghiệm hiển thị không chỉ mượt mà mà còn đủ rõ để sử dụng ngoài trời.

Bên cạnh đó, bút cảm ứng cũng không còn là phụ kiện “có thì tốt”. Với hơn 16.000 mức lực nhấn, M-Pencil 3 cho phép kiểm soát nét vẽ chính xác, mang đến trải nghiệm tiệm cận hơn với công cụ chuyên nghiệp.

Ở khía cạnh làm việc, WPS Office PC 3.0 tiếp tục là nền tảng giúp thiết bị tiến gần hơn đến trải nghiệm máy tính. Bên cạnh giao diện “chuẩn PC”, giờ đây người dùng có thể xử lý bảng dữ liệu với các hàm nâng cao, chèn liên kết trực tiếp vào tài liệu, hoặc làm việc đa cửa sổ với thao tác kéo thả - những tác vụ vốn trước đây thường phải chuyển sang laptop.

Các hãng công nghệ phát triển theo hướng xây dựng trải nghiệm tổng thể cho hệ sinh thái sản phẩm

Điều đáng nói là toàn bộ trải nghiệm này được gói gọn trong chỉ một thiết bị mỏng nhẹ, có thể sử dụng linh hoạt trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Hệ sinh thái trở thành trung tâm

Tuy nhiên, sự thay đổi lớn nhất không nằm ở từng nâng cấp riêng lẻ, mà ở cách các thiết bị kết nối với nhau trong hệ sinh thái sản phẩm. Tai nghe không dây là một ví dụ điển hình. Trước đây, đây là một phụ kiện độc lập, chủ yếu phục vụ nghe nhạc. Nhưng với thế hệ mới, tai nghe đã trở thành một phần của trải nghiệm làm việc.

Các dòng tai nghe cao cấp hiện nay, như FreeBuds Pro 5 của Huawei, sử dụng công nghệ chống ồn chủ động kết hợp AI, có thể xử lý hàng trăm nghìn tín hiệu nhiễu mỗi giây để duy trì môi trường nghe ổn định. Trong điều kiện thực tế, thiết bị vẫn đảm bảo chất lượng cuộc gọi rõ ràng ngay cả khi môi trường xung quanh lên tới 100 dB - nói cách khác, bạn có thể đảm bảo những cuộc họp online ngay cả khi đang di chuyển ngoài đường.

Cải tiến công nghệ trong tai nghe thế hệ mới mang lại trải nghiệm linh hoạt hơn, không chỉ giải trí mà còn làm việc

Bên cạnh đó, khả năng kết nối đồng thời hai thiết bị và tự động chuyển đổi nguồn phát giúp trải nghiệm trở nên liền mạch hơn. Người dùng có thể đang họp trên tablet, nhưng ngay lập tức chuyển sang điện thoại khi có cuộc gọi đến mà không cần thao tác thủ công.

Những chi tiết tưởng chừng nhỏ này lại tạo ra khác biệt lớn trong trải nghiệm tổng thể, đặc biệt với nhóm người dùng trẻ và có thói quen làm việc linh hoạt. Họ có thể xử lý công việc ở quán cà phê, trên máy bay hoặc trong những chuyến đi ngắn ngày. Điều này đòi hỏi thiết bị không chỉ mạnh, mà còn phải linh hoạt và thích nghi với nhau.

Cuộc đua mới đã bắt đầu

Trong khi một số hãng vẫn đang tìm cách mở rộng thị phần bằng cách ra mắt những chiếc laptop “giá rẻ” với trải nghiệm “tương đối”, thì cách Huawei tiếp cận lại đi theo hướng khác.

Tối ưu kết nối giữa các thiết bị là hướng đi của Huawei

Thay vì “cắt giảm để hạ giá”, hãng này đang cố gắng “tối ưu để mở rộng giá trị sử dụng”. Một chiếc tablet có thể thay thế laptop trong nhiều tình huống, kết hợp với tai nghe để tạo thành một không gian làm việc di động hoàn chỉnh. Những sản phẩm như MatePad 11.5 S (2026) và FreeBuds Pro 5 cho thấy một hướng đi rõ ràng: không phải mạnh hơn, mà là phù hợp hơn với cách người dùng sống và làm việc.

Khi thị trường thiết bị cá nhân bước vào giai đoạn bão hòa, cuộc đua cấu hình dần nhường chỗ cho cuộc đua trải nghiệm. Và trong bối cảnh đó, lợi thế cạnh tranh sẽ không còn thuộc về những thiết bị có thông số cao nhất, mà thuộc về những hệ sinh thái mang lại trải nghiệm liền mạch nhất.