Apple đang chuẩn bị biến iPhone 18 Pro thành một “quái vật 5G” thực thụ. Những thử nghiệm với modem tự phát triển của hãng cho thấy Apple không chỉ muốn độc lập về phần cứng mà còn hướng tới một trải nghiệm kết nối tốt hơn đáng kể so với hiện tại.

Mọi chuyện bắt đầu với iPhone 16e, nơi Apple lần đầu tiên giới thiệu modem di động do hãng tự thiết kế mang tên C1.

Con chip này đánh dấu một bước đi chiến lược: giảm sự phụ thuộc vào modem của Qualcomm, đối tác lâu năm cung cấp phần lớn giải pháp kết nối cho iPhone.

Lý do tài chính là điều dễ hiểu. Apple không muốn tiếp tục trả phí bản quyền lớn cho Qualcomm để sử dụng modem trên các dòng iPhone cao cấp. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng hơn nằm ở tầm nhìn dài hạn.

Nếu Apple có thể hoàn thiện modem nội bộ giống như cách hãng đã làm với dòng chip Apple Silicon, toàn bộ hệ sinh thái iPhone và các thiết bị khác sẽ được hưởng lợi về hiệu năng, tiết kiệm pin và khả năng tích hợp sâu với phần mềm.

Vậy modem tự phát triển của Apple hiện đang ở đâu? C1 có đủ tốt không? Và điều gì sẽ xảy ra khi báo cáo cho rằng dòng iPhone 18 sẽ chuyển sang sử dụng hoàn toàn modem do Apple thiết kế?

Từ C1 thử nghiệm đến C1X cạnh tranh trực tiếp Qualcomm

Modem C1 ban đầu chưa thể sánh ngang với các giải pháp của Qualcomm. Apple cũng biết điều này, vì vậy hãng chỉ sử dụng nó trên dòng iPhone tầm trung. Có thể xem đây là bước thử nghiệm đầu tiên, giúp Apple thu thập dữ liệu thực tế.

Sau đó, Apple tung ra phiên bản nâng cấp C1X, xuất hiện trên mẫu iPhone Air siêu mỏng. Đây là bước tiến đáng kể.

Chỉ sau một thế hệ, Apple đã cải thiện hiệu suất ở mức có thể so sánh trực tiếp với modem hàng đầu của Qualcomm.

Trong các thử nghiệm, modem mới của Apple thể hiện rất tốt khi đặt cạnh Qualcomm X80, con chip được sử dụng trên dòng iPhone 17.

So với C1, C1X gần như bắt kịp X80 ở mọi chỉ số, từ tốc độ tải xuống, độ ổn định tín hiệu đến hiệu quả năng lượng.

Sự chênh lệch hiệu suất nhỏ đến mức người dùng phổ thông gần như không thể nhận ra.

Điều đáng chú ý hơn là Apple không dừng lại ở đó. Các báo cáo gần đây cho biết hãng đang phát triển modem C2, phiên bản kế nhiệm sẽ được dùng trên dòng iPhone 18 thay vì tiếp tục sử dụng C1X.

Chỉ cần nhìn vào cách Apple chuyển từ chip Intel sang bộ xử lý M1 trên Mac, khi Apple giới thiệu chip M1, dòng MacBook đã thay đổi hoàn toàn.

Từ những chiếc máy bị chê là đắt đỏ nhưng hiệu năng chưa tương xứng, MacBook trở thành những cỗ máy mạnh mẽ với thời lượng pin ấn tượng.

Apple Silicon không chỉ cải thiện hiệu năng mà còn giúp tối ưu hóa sâu giữa phần cứng và phần mềm. Các thế hệ chip M-series và A-series sau đó tiếp tục tăng trưởng mạnh, chứng minh Apple rất giỏi trong việc nâng cấp qua từng thế hệ.

Nếu xu hướng này lặp lại với modem, C2 có thể mang đến bước tiến tương tự. Không chỉ về tốc độ mạng 5G, mà còn về độ ổn định tín hiệu, độ trễ thấp hơn và khả năng tiết kiệm năng lượng tốt hơn.

iPhone 18 Pro có thể tạo cú hích lớn

Một trong những lợi thế lớn nhất của modem do Apple tự thiết kế là khả năng tối ưu hóa với iOS. Khi Apple kiểm soát toàn bộ chuỗi từ chip đến phần mềm, hãng có thể điều chỉnh mức tiêu thụ điện năng chính xác hơn.

Đây có thể là lý do Apple thử nghiệm C1X trên iPhone Air, thiết bị có pin nhỏ hơn và cần tối ưu hóa tối đa.

Nếu C2 tiếp tục cải thiện, dòng iPhone 18 có thể đạt sự cân bằng giữa tốc độ 5G và thời lượng pin mà các đối thủ khó đạt được.

Một modem hiệu quả hơn cũng giúp giảm hiện tượng hao pin khi sử dụng 5G, điều vốn là điểm yếu của nhiều smartphone hiện nay.

Với Apple, việc cải thiện hiệu suất năng lượng thường mang lại trải nghiệm rõ rệt cho người dùng.

Theo lịch phát hành mới của Apple, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone Air thế hệ tiếp theo có thể chưa xuất hiện ngay.

Điều này đồng nghĩa modem C2 nhiều khả năng sẽ ra mắt đầu tiên trên các model cao cấp như iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và thậm chí cả iPhone màn hình gập trong tương lai.

Nếu Apple đủ tự tin để trang bị modem mới nhất trên các flagship cao cấp, điều đó cho thấy hãng tin tưởng vào chất lượng của nó. Người dùng có thể kỳ vọng khả năng bắt sóng 5G tốt hơn, tốc độ cao hơn và tiêu thụ pin thấp hơn.

Từ C1 đến C1X và sắp tới là C2, Apple đang tiến nhanh trong cuộc đua modem. Với kinh nghiệm tối ưu hóa phần cứng, phần mềm và lịch sử thành công của Apple Silicon, khả năng cao iPhone 18 Pro sẽ mang đến trải nghiệm 5G vượt trội.

Nếu bạn quan tâm đến tốc độ mạng, độ ổn định tín hiệu và thời lượng pin khi sử dụng 5G, thì việc chờ đợi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể hoàn toàn xứng đáng.

(Theo PhoneArena, MacRumors)