Trong bối cảnh đó, nội thất gỗ tiếp tục giữ vai trò trung tâm, phản ánh những thay đổi mang tính nền tảng của thị trường.

Ảnh: Canadian Wood

Áp lực tái cấu trúc chuỗi cung ứng trước “chuẩn mới”

Trên các ấn phẩm thiết kế quốc tế, vật liệu tự nhiên được ghi nhận là xu hướng chủ đạo của không gian sống đương đại. Vogue nhận định các gam màu gỗ ấm và vật liệu tự nhiên tiếp tục định hình xu hướng nội thất những năm tới, phản ánh nhu cầu về sự cân bằng và bền vững. Homes & Gardens ghi nhận sự trở lại của các tông gỗ đậm, trong khi Better Homes & Gardens đánh giá cao các bề mặt gỗ thể hiện rõ cấu trúc và đường vân nguyên bản như biểu tượng của thiết kế tự nhiên.

Sử dụng gỗ tự nhiên với đường vân nguyên bản - xu hướng bền vững của nội thất. Ảnh: Canadian Wood

Sự thay đổi về thẩm mỹ đi cùng với chuyển biến trong hành vi tiêu dùng. Người mua ngày càng quan tâm đến nguồn gốc vật liệu, vòng đời sản phẩm và tác động môi trường, thay vì chỉ tập trung vào yếu tố giá hoặc kiểu dáng ngắn hạn. Bền vững vì thế không còn là một lựa chọn bổ sung, mà đang trở thành chuẩn mực của thị trường.

Xu hướng này thúc đẩy chuỗi cung ứng nội thất vận hành theo hướng minh bạch và có trách nhiệm hơn. Các hệ thống chứng nhận quốc tế như FSC và PEFC được áp dụng rộng rãi nhằm xác nhận nguồn gỗ được quản lý bền vững và có thể truy xuất nguồn gốc. Thông qua cơ chế kiểm soát chuỗi hành trình sản phẩm, các chứng nhận này giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe từ Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Bên cạnh đó, Quy định Chống Phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) đang góp phần định hình lại thương mại gỗ toàn cầu khi yêu cầu doanh nghiệp chứng minh nguyên liệu không liên quan đến phá rừng và đảm bảo tính hợp pháp. Dù lộ trình triển khai còn tiếp tục hoàn thiện, EUDR cho thấy xu hướng chung là gia tăng trách nhiệm trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Trong bối cảnh kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vượt 17 tỷ USD năm 2025, việc nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn về chứng nhận và truy xuất nguồn gốc trở thành điều kiện quan trọng để duy trì thị trường xuất khẩu và củng cố vị thế ngành nội thất Việt Nam.

Hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng chuỗi giá trị mới

Trước yêu cầu mới của thị trường, các chương trình hỗ trợ kỹ thuật và phát triển vật liệu ngày càng đóng vai trò quan trọng. Tại Việt Nam, Canadian Wood triển khai nhiều hoạt động nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp nội thất trong việc nâng cao hiểu biết về vật liệu và tối ưu ứng dụng gỗ mềm Canada.

Thông qua Chương trình Trải nghiệm Gỗ Canada (Canadian Wood Trial Program), doanh nghiệp được cung cấp gỗ mềm để thử nghiệm trực tiếp tại nhà máy, đồng thời nhận tư vấn kỹ thuật từ đội ngũ chuyên gia. Việc đánh giá vật liệu trong điều kiện sản xuất thực tế giúp nhà sản xuất hiểu rõ đặc tính, tối ưu thiết kế và cân nhắc hiệu quả chi phí trước khi thương mại hóa.

Rừng Canada bảo đảm nguồn cung hợp pháp cho chuỗi giá trị toàn cầu. Ảnh: Canadian Wood

Song song, chương trình “Đa dạng hóa dòng sản phẩm - Mở rộng thị trường” hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bộ sưu tập mới và giới thiệu tại các triển lãm như Hawa Expo và VIFA Expo 2026, qua đó tăng cơ hội tiếp cận đối tác quốc tế.

Không chỉ tập trung vào yếu tố bền vững, các hoạt động này còn hướng đến mở rộng ứng dụng gỗ trong thiết kế nội thất, phát huy tính linh hoạt và giá trị thẩm mỹ của gỗ mềm Canada. Thông qua hợp tác với nhà thiết kế, đối tác giải pháp bề mặt và nhà nhập khẩu, doanh nghiệp có thêm điều kiện nâng cao năng lực phát triển sản phẩm.

Sản phẩm nội thất Việt đáp ứng xu hướng bền vững toàn cầu. Ảnh: Canadian Wood

Những nỗ lực này góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch từ gia công sang phát triển sản phẩm dựa trên thiết kế và lựa chọn vật liệu phù hợp với yêu cầu thị trường. Khi tiêu chuẩn bền vững và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe, khả năng tiếp cận nguồn gỗ có chứng nhận trở thành yếu tố then chốt trong chiến lược cạnh tranh.

Với vai trò cầu nối nguồn gỗ mềm có xuất xứ bền vững, Canadian Wood Vietnam hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng tiếp cận vật liệu đạt chuẩn và kết nối đối tác quốc tế. Các bộ sưu tập tại Hawa Expo và VIFA Expo 2026 cho thấy sự thích ứng ngày càng rõ nét của doanh nghiệp Việt trước tiêu chuẩn mới của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong dài hạn, khi tiêu chuẩn bền vững tiếp tục tái định hình chuỗi cung ứng nội thất toàn cầu, ngành nội thất Việt Nam đứng trước cả thách thức lẫn cơ hội. Doanh nghiệp chủ động nâng cao năng lực vật liệu, cải thiện quản trị chuỗi cung ứng và phát triển sản phẩm theo hướng giá trị gia tăng sẽ có lợi thế lớn hơn trong cấu trúc thương mại đang chuyển dịch theo hướng minh bạch và bền vững.

Lệ Thanh