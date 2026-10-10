Khoảng 20 thanh thiếu niên mang mã tấu, phóng lợn và vỏ chai bia tụ tập, la hét, thách thức nhau tại chân cầu Khánh An (Cà Mau), khiến người đi đường hoảng sợ.

Ngày 10/10, đại diện UBND xã Khánh An cho biết đang phối hợp với Công an xã xác minh, xử lý vụ việc hàng chục thanh thiếu niên mang hung khí tụ tập, gây mất an ninh trật tự tại khu vực chân cầu Khánh An.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 41 giây ghi lại cảnh khoảng 20 người tụ tập tại chân cầu, trên tay cầm mã tấu, phóng lợn và vỏ chai bia. Nhóm này liên tục la hét, buông lời thách thức nhau. Một số người đi đường chứng kiến cảnh tượng trên tỏ ra hoảng sợ, không dám di chuyển qua khu vực.

Theo xác minh, vụ việc xảy ra tại chân cầu Khánh An, xã Khánh An, tỉnh Cà Mau. Người dân địa phương cho biết khu vực này thường xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên tụ tập vào ban đêm, gây mất an ninh trật tự và khiến người đi đường lo ngại.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện UBND xã Khánh An cho biết Công an xã đã nắm thông tin vụ việc.

Theo vị đại diện, khoảng 3 tháng gần đây, qua công tác nắm địa bàn và theo dõi tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng nhiều lần ghi nhận tình trạng thanh thiếu niên tụ tập tại khu vực này, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, qua xác minh, phần lớn những người liên quan đến từ các xã khác, hẹn nhau tụ tập tại đây.

Lực lượng chức năng đã xác định một số người liên quan, triệu tập làm việc và răn đe. Công an đang tiếp tục xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.