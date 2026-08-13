Ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can gồm Trịnh Đình Dũng, Nguyễn Trọng Mạnh, Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Đình Khang, Nguyễn Công Đại, Vũ Hà An và Nguyễn Trọng Tăng về các tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích. Các bị can đều từ 17-19 tuổi.

Các đối tượng bị công an khởi tố. Ảnh: CACC

Trước đó, tối 8/7, nhóm Dũng, An, Mạnh và Tăng tụ tập đi xe máy quanh khu vực huyện Chương Mỹ (cũ). Khoảng 22h30, Kiệt gọi cả nhóm về nhà lấy hai thanh kiếm, gồm một kiếm Nhật dài khoảng 1m và một kiếm tự chế, với mục đích “thấy nhóm nào gây sự thì đánh nhau”.

Sau đó, cả nhóm chở ba trên xe máy, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, nẹt pô và phóng tốc độ cao qua nhiều tuyến đường từ Dương Nội, Aeon Mall Hà Đông đến sân vận động Mỹ Đình. Khi An và Tăng rời nhóm, 5 đối tượng còn lại tiếp tục mang kiếm đi trên đường.

Khoảng 2h10 ngày 9/7, trên đường Nguyễn Thanh Bình, nhóm của Dũng phát hiện một thanh niên chở bạn bằng xe máy đi theo chiều ngược lại. Dù không quen biết và không có mâu thuẫn, cả nhóm vẫn quay đầu, đi ngược chiều để truy đuổi.

Khi đến ngã ba rẽ vào Aeon Mall Hà Đông, nạn nhân bị ngã xe. Dũng và Mạnh lập tức xuống xe, dùng kiếm chém liên tiếp vào người nạn nhân, đồng thời làm hư hỏng chiếc xe máy. Nạn nhân bị thương nặng ở cổ tay, mu bàn tay, cánh tay và cẳng chân, phải cấp cứu tại bệnh viện.

Sau quá trình truy xét, công an thu giữ hai thanh kiếm cùng ba xe máy liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi. Dũng, An và Tăng đều từng có tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng và đang trong thời gian chấp hành án treo.