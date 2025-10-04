Thành lập năm 2021, ViTech Group là một trong những doanh nghiệp trẻ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, tập trung vào giải pháp phần mềm marketing. Khởi đầu chỉ với nhân sự và nguồn vốn ít ỏi, công ty sớm phải đối mặt với những thách thức đặc thù của một startup. Tuy nhiên, thay vì lùi bước, ViTech lựa chọn xây dựng sản phẩm gắn chặt với nhu cầu thị trường, kết hợp đào tạo và huấn luyện đội ngũ để phát triển bền vững.

ViTech đã phục vụ hơn 600.000 người dùng phần mềm, triển khai nhiều dự án marketing. Đội ngũ hiện có gần 200 nhân sự làm việc toàn thời gian. Những con số này cho thấy sự phát triển ổn định và định hướng đúng đắn mà doanh nghiệp trẻ này đã lựa chọn.

CEO Lê Đức Nam: Từ chuyên gia marketing đến người sáng lập ViTech Group

Từng là chuyên gia marketing với hơn 15 năm kinh nghiệm, anh Lê Đức Nam đã đồng hành cùng hàng trăm SME trong tư vấn chiến lược. Anh cũng là đồng sáng lập của phần mềm Ninja - công cụ marketing đa kênh quen thuộc với cộng đồng kinh doanh online.

Chính trải nghiệm từ những năm tháng khởi nghiệp đã trở thành vốn sống quý giá để anh bước sang một hành trình mới: xây dựng ViTech Group. Những ngày đầu, công ty chỉ là một startup nhỏ với ít vốn, ít nhân sự và phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt. Thế nhưng, thay vì nản lòng, CEO trẻ chọn cách kiên trì. Anh chia sẻ: “Chỉ khi đi qua khổ cực, tôi mới hiểu hết giá trị của nỗ lực và niềm tin. Đó là tài sản vô hình mà mỗi founder nhận được từ hành trình khởi nghiệp”.

Anh Lê Đức Nam - CEO ViTech Group

Khó khăn - bàn đạp để kiến tạo văn hoá doanh nghiệp

Đối với anh Lê Đức Nam, thách thức lớn nhất trong khởi nghiệp không nằm ở tài chính, mà ở việc giữ đội ngũ không rời rạc. Đại dịch Covid-19 từng khiến ViTech rơi vào khủng hoảng nhân sự, nhiều người rời bỏ. Nhưng chính lúc ấy, anh lựa chọn tái cấu trúc từ gốc rễ: xây dựng văn hóa doanh nghiệp như nền tảng tinh thần.

Văn hoá chào cờ buổi sáng thứ hai hàng tuần tại ViTech Group

Anh Nam tin rằng con người mới là tài sản bền vững. Vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào những con số ngắn hạn, anh quan tâm đến cảm xúc và sự gắn bó của nhân sự. Từ nghi lễ chào cờ đầu tuần, đến hoạt động team building, đào tạo nội bộ, hay những buổi tri ân, ViTech tạo ra môi trường nơi mỗi cá nhân cảm thấy được trân trọng. “Khi nhân viên tin vào lãnh đạo và văn hoá chung, họ sẽ nỗ lực hết mình. Và khi tất cả cùng nỗ lực, doanh nghiệp sẽ vượt qua mọi khó khăn”, anh khẳng định.

Niềm tin - bản lĩnh vượt qua phép thử khó khăn

Trong hệ giá trị mà CEO Lê Đức Nam xây dựng, niềm tin luôn giữ vai trò trung tâm. Với anh, đã làm việc cùng nhau cần tin tưởng nhau, bởi thiếu niềm tin thì khó có sự hợp tác bền lâu. Anh cũng áp dụng điều này vào quản trị: người lãnh đạo phải là điểm tựa niềm tin, bởi khi người đứng đầu lung lay thì không ai có thể đi theo.

Triết lý đó đã giúp ViTech không chọn co cụm trong khủng hoảng, mà dám mở rộng văn phòng, tiếp tục đầu tư vào con người - minh chứng cho tinh thần “càng khó khăn càng bứt phá”. Với Lê Đức Nam, khó khăn giống như khúc cua trên đường đua: chỉ khi bước vào đó mới biết ai đủ bản lĩnh để bứt tốc. Anh coi thử thách là cơ hội để nhận diện nhân sự phù hợp và rèn đội ngũ cốt lõi.

Tập thể ViTech Group trong gala dinner kỷ niệm 4 năm thành lập công ty

“Khó khăn là phép thử của nỗ lực và niềm tin” - câu nói giản dị ấy vừa là triết lý sống, vừa là phong cách lãnh đạo của CEO ViTech Group. Hành trình của anh không chỉ là câu chuyện khởi nghiệp công nghệ, mà còn truyền cảm hứng về thông điệp - chỉ những tập thể có văn hoá bền vững mới đủ sức đi xa.

(Nguồn: ViTech Group)