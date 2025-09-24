Trong căn nhà mới khang trang, kiên cố giữa buôn Kla, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk, chị H’Yar Kbuôr (SN 1965) say sưa ngắm từng nét hoa văn trên tấm áo thổ cẩm vừa dệt xong. Chị vui mừng khoe, sản phẩm thổ cẩm của chị em trong buôn Kla đã được nhiều người biết đến.

Sinh ra trong gia đình nghèo, năm lên 5 tuổi, sau một trận ốm nặng, một chân của H’Yar teo lại rồi liệt hẳn. Từ đây, cuộc đời chị gắn bó với chiếc nạng gỗ. Học đến lớp 6, vì trường xa, sức khỏe yếu, chị đành nghỉ học và được mẹ truyền nghề dệt thổ cẩm từ đó.

Dù khiếm khuyết về thể chất, bù lại chị H’Yar được trời phú cho đôi bàn tay khéo léo. Bằng tình yêu đặc biệt với thổ cẩm, từ niên thiếu chị đã dệt thành thạo những hoa văn cổ truyền phức tạp mà ít người làm được. Khung cửi, sợi chỉ và những hoa văn rực rỡ đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của chị H’Yar Kbuôr.

Hàng ngày chị H’Yar vẫn miệt mài bên khung dệt, tạo ra sản phẩm thổ cẩm hoa văn sắc sảo.

Không dừng lại ở đó, chị H’Yar Kbuôr còn quyết tâm học nghề may rồi mở được một tiệm may nhỏ ngay trong buôn. Chị vừa dệt vừa may để tự nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình.

Sản phẩm thổ cẩm của chị H’Yar có nét tinh xảo, in đậm bản sắc văn hóa. Nhận thấy nhu cầu mặc trang phục truyền thống của đồng bào Ê Đê trong các dịp lễ hội, cưới hỏi ngày càng nhiều, chị đã khéo léo cách tân kiểu dáng để đáp ứng thị hiếu giới trẻ.

Ngoài trang phục, chị còn sáng tạo thêm vòng tay, túi xách, ba lô học sinh từ thổ cẩm. Nhờ vậy, sản phẩm của chị được bà con trong và ngoài buôn ưa chuộng, đặt hàng ngày một nhiều.

Năm 2021, chị H’Yar mạnh dạn đưa ý tưởng dệt may thổ cẩm truyền thống tham gia Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Sản phẩm của chị gây ấn tượng đặc biệt không chỉ bởi chất lượng, tính thẩm mỹ, khả thi mà còn bởi nghị lực mạnh mẽ, truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ khác.

Kết quả, chị giành giải Khuyến khích, trở thành một trong 5 dự án được Ban giám khảo và doanh nghiệp cam kết hỗ trợ đầu tư.

Ngay sau cuộc thi, chị H’Yar Kbuôr được tặng một máy vắt sổ, tư vấn thêm hàng trăm mẫu sản phẩm mới đang thịnh hành, hỗ trợ đầu ra sản phẩm.

“Đây mới chỉ là bước khởi đầu cho hành trình tìm chỗ đứng, thương hiệu cho sản phẩm. Tôi không chỉ muốn khôi phục nghề dệt thổ cẩm của dân tộc mà còn mong các chị em có thêm điều kiện khẳng định bản thân, vươn lên trong cuộc sống”, chị H’Yar chia sẻ.

Phụ nữ trong buôn Kla không chỉ giữ nghề truyền thống mà còn có nguồn thu nhập từ thổ cẩm.

Thành công bước đầu tại cuộc thi khởi nghiệp đã tiếp thêm động lực để chị H’Yar mở rộng sản xuất, giúp nhiều chị em trong buôn học nghề, tăng thu nhập. Chị vận động chị em cùng nhau lập tổ hợp tác, vừa để giữ nghề, vừa có thêm nguồn thu nhập ổn định.

Tháng 8/2022, Tổ hợp tác dệt thổ cẩm buôn Kla chính thức ra đời với 18 thành viên, chị H’Yar làm tổ trưởng. Tổ hợp tác chuyên sản xuất các sản phẩm dệt, thêu truyền thống của người Ê Đê, đồng thời liên kết với các cơ sở du lịch, cửa hàng kinh doanh để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Các cấp hội cũng hỗ trợ 1 máy vắt sổ, cho mượn 3 máy may phục vụ sản xuất.

Chị H’Yar chia sẻ: "Đây mới chỉ là bước khởi đầu. Tôi mong muốn khôi phục mạnh mẽ hơn nghề dệt thổ cẩm của dân tộc và từng bước xây dựng thương hiệu, khẳng định chỗ đứng riêng trên thị trường. Quan trọng nhất là giúp chị em phụ nữ trong buôn có điều kiện vươn lên, tự tin khẳng định bản thân".

Câu chuyện của chị H’Yar Kbuôr được nhiều người dân địa phương nể phục. Từ một cô bé khuyết tật phải nghỉ học sớm, nay chị đã trở thành “đầu tàu” của phong trào khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở bản làng.

Chị là minh chứng cho tinh thần không đầu hàng số phận, dám nghĩ dám làm, biến đam mê thổ cẩm truyền thống thành sản phẩm có giá trị kinh tế.

Lê Hường