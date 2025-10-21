Một tiết học tại trường Tiểu học xã Mường Xén - Ảnh: T.H

Sẽ xây dựng 10 trường trong năm 2025

Theo khảo sát, đề xuất của tỉnh Nghệ An, trên địa bàn 21 xã biên giới sẽ có 21 trường nội trú liên cấp được xây dựng. Đó là các trường Na Ngoi, Thông Thụ, Nhôn Mai, Môn Sơn, Keng Đu, Sơn Lâm, Nậm Cắn, Tri Lễ, Mường Típ, Tam Quang, Hạnh Lâm, Châu Khê, Tam Thái, Tiền Phong, Quế Phong, Mường Xén, Bắc Lý, Anh Sơn, Kim Bảng, Mỹ Lý, Na Loi. Tổng kinh phí đầu tư là hơn 5.000 tỷ đồng.

Đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, Sở đã có văn bản gửi các địa phương về việc rà soát, báo cáo thực trạng dạy học và cơ sở vật chất, nhu cầu đầu tư xây dựng (xây mới hoặc cải tạo) trường tại các xã biên giới.

Dự kiến, sẽ có 10 trường nội trú liên cấp được xây dựng trong năm 2025 là Nhôn Mai, Na Ngoi, Keng Đu, Bắc Lý, Môn Sơn, Quế Phong, Tam Thái, Anh Sơn, Hạnh Lâm, Tri Lễ.

Là một trong những địa phương dự kiến xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp (PTNTLC) TH&THCS trong năm 2025, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ Lô Minh Điệp cho hay: Địa phương đã bố trí khu vực điểm trường Tiểu học Tri Lễ 2, điểm lẻ trường Mầm non Tri Lễ và mở rộng một số diện tích xung quanh để quy hoạch thành trường nội trú liên cấp với quy mô khoảng 7,5ha, dự kiến sẽ có hơn 2.100 học sinh theo học. Dự kiến, công trình này sẽ được khởi công vào tháng 11 năm nay.

Lãnh đạo xã Hạnh Lâm khảo sát mặt bằng phục vụ xây dựng trường. Ảnh: T.H

Cũng là địa phương dự kiến xây dựng trường, xã Hạnh Lâm cũng đã tiến hành khảo sát, kiểm tra hiện trạng, bố trí mặt bằng, lên phương án thi công để khi có chủ trương thì bắt tay thực hiện ngay. Ông Nguyễn Thái An - Bí thư Đảng ủy xã Hạnh Lâm thông tin: "Sau khi đi vào hoạt động, trường nội trú liên cấp tại xã sẽ có khoảng 70 lớp với 2.500 học sinh. Chúng tôi bố trí khu đất vùng trung tâm xã, diện tích khoảng 10ha để xây dựng trường".

Những khó khăn hiện hữu

Nghệ An hiện có 21 xã biên giới với 94 trường học ở các cấp bậc. Qua thống kê ban đầu, tổng số lớp của các trường sau khi xây dựng trường PTNTLC TH&THCS là khoảng 1.029 lớp (549 lớp bậc tiểu học và 480 lớp bậc THCS) với hơn 39.000 học sinh và 1.736 giáo viên. Dự kiến sẽ có hơn 30.000 học sinh ở nội trú.

Theo văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các trường được lựa chọn triển khai đều có những quy định áp dụng chung. Đó là, mỗi trường được xây dựng có diện tích tối thiểu đạt 5-10ha (trường hợp không đủ diện tích trên một khuôn viên thì có thể bố trí ở các khu đất lân cận trong bán kính hợp lý), không nằm trong vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, thuận lợi giao thông, phù hợp quy hoạch mạng lưới trường lớp học của địa phương…

Ở vùng giáp biên giới, việc đáp ứng các tiêu chí này là không dễ dàng. Ngoài quỹ đất đảm bảo thì điều kiện không nằm trong vùng ảnh hưởng của thiên tai là những tiêu chí “không dễ thở”. Xã Mường Xén là một ví dụ như thế.

Vị trí sạt lở phía sau trường Tiểu học xã Mường Xén. Ảnh: T.H

Cụ thể, xã Mường Xén đề xuất phương án cải tạo, mở rộng trường Tiểu học và THCS hiện có, đáp ứng quy mô 85 lớp, 2.500 học sinh. Nhưng diện tích các trường ít, nguy cơ sạt lở rất cao.

Ông Lô Đình Thụ - Chủ tịch UBND xã Mường Xén cho hay, diện tích của trường Tiểu học Mường Xén là 6.030m2 và trường THCS Mường Xén là 11.000m2. Diện tích đất rất nhỏ, khó đáp ứng tiêu chí phù hợp theo chuẩn.

Đại diện Sở GD&ĐT nói thêm: 11 trường còn lại sẽ được triển khai xây dựng sau năm 2025. Tuy nhiên hiện nay là do ảnh hưởng của bão lũ nên việc lưu thông lên các xã biên giới khó khăn dẫn tới việc vận chuyển nguyên vật liệu không dễ dàng. Ngoài Trường PTNTLC TH&THCS Na Ngoi đã khởi công, các trường còn lại thì vẫn chưa thành lập đoàn đi khảo sát trực tiếp.

Các đợt mưa lũ vừa qua khiến cho các tuyến giao thông huyết mạch lên các xã miền Tây Nghệ An, nhất là các xã khu vực biên giới bị sạt lở nặng nề. Điều này là một bất lợi khi vận chuyển nguyên vật liệu để thi công xây dựng. Mặt khác, nhiều khu vực ở các xã biên giới đối mặt với sạt lở và lũ quét, lũ ống. Đó là một thách thức lớn trong việc tìm kiếm mặt bằng phù hợp để xây khu trường PTNTLC TH&THCS.