Trái ngược với tuyên bố của Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari rằng “đường sá Ấn Độ sẽ tốt hơn cả Mỹ”, thực tế, nhiều tuyến quốc lộ và cao tốc tại nước này đang xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện vô số ổ gà và chỗ lồi lõm nguy hiểm. Mới đây, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một chiếc Hyundai Eon bị mất lái và lật nhào sau khi lao qua gờ đường, khiến người xem rùng mình.

Theo hình ảnh từ camera hành trình, chiếc xe Hyundai Eon chạy tốc độ cao trên tuyến đường hai làn có vẻ bằng phẳng, không có dấu hiệu hư hỏng. Tuy nhiên, khi vượt qua xe gắn camera, chiếc Eon bất ngờ vấp phải một gờ lớn giữa đường. Cú xóc mạnh khiến xe chao đảo, trượt sang phải rồi loạng choạng sang trái. Dù tài xế cố gắng đánh lái để không lao xuống lề cỏ, xe vẫn mất kiểm soát, lao ra khỏi mặt đường và va vào chướng ngại vật trước khi lật ngửa. Hiện chưa có thông tin về tình trạng của những người ngồi trong xe.

Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân chính là do chất lượng đường quá kém, trong khi các nhà thầu thi công không đảm bảo mặt đường bằng phẳng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Một số người khác cũng nhận định tài xế có phần chủ quan, khi điều khiển mẫu xe cỡ nhỏ như Hyundai Eon ở tốc độ cao không phù hợp với điều kiện đường sá tại Ấn Độ.

Trên mạng xã hội Reddit, cư dân mạng bày tỏ phẫn nộ: “Đoạn đường này phải được kiểm tra lại, ai thi công phải chịu trách nhiệm. Đường cao tốc đáng lẽ phải an toàn hơn, không thể để ổ gà như thế tồn tại.” Một người khác cảnh báo: “Đường Ấn Độ không phù hợp để chạy nhanh, hãy luôn phòng thủ và quan sát kỹ.”

