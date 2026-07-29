Lãnh đạo một công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông cho biết, anh cần mua một số Macbook Air để trang bị cho nhân viên của mình làm việc hàng ngày. Để tiết kiệm chi phí, anh muốn mua những chiếc Macbook Air đời cũ hơn so với mẫu trang bị chip M5 hiện tại. Tuy nhiên, khi liên hệ nhiều hệ thống bán lẻ uỷ quyền của Apple ở trong nước đều nhận được thông báo không có hàng.

Một hệ thống bán lẻ thông báo tạm hết hàng Macbook Air M4. Ảnh chụp màn hình

Ngay sau đó, nhờ người quen tìm giúp, anh cũng kiếm được nơi còn bán mẫu Macbook Air M4, tuy nhiên nếu so với mẫu mới nhất trang bị chip M5 hiện tại, mức giá cũng chỉ rẻ hơn 500 ngàn đồng/máy.

Liên hệ với các hệ thống bán lẻ uỷ quyền của Apple trong nước như Thế Giới Di Động, FPT Shop, Di Động Việt hay Minh Tuấn Mobile, CellphoneS… PV VietNamNet đều nhận được câu trả lời là hiện tại các hệ thống không còn các mẫu Macbook Air M4 trở về trước, mà chỉ còn mẫu dùng chip M5 mới nhất.

Đại diện một hệ thống bán lẻ cho biết, thường khi ra mắt sản phẩm mới, Apple sẽ ngừng sản xuất các sản phẩm đời trước đó, nên việc các dòng Macbook Air M4 trở về trước không còn hàng là điều dễ hiểu, vì khi bán hết các hệ thống bán lẻ cũng không còn nhập được hàng mới. Nếu khách hàng muốn sở hữu các dòng máy đời trước này giờ chỉ còn lựa chọn là mua hàng cũ từ các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ.

Bên cạnh đó, vị đại diện này thông tin thêm, sở dĩ một chiếc M4 hiện rẻ hơn M5 chỉ 500.000 đồng, là do vừa qua Apple đã tăng giá đồng loạt các sản phẩm Macbook, việc tăng giá này sẽ được các hệ thống bán lẻ áp dụng cho tất cả các dòng chứ không riêng dòng mới.

Theo anh Nguyễn Hoàng, chủ một cửa hàng đang kinh doanh các dòng sản phẩm Apple cũ tại TPHCM, thực tế đối với các dòng Macbook, người dùng hoàn toàn có thể mua các dòng sản phẩm cũ về dùng vẫn sẽ đem lại trải nghiệm tốt. Nguyên nhân là những người dùng các sản phẩm của Apple thường có xu hướng ‘lên đời’ khi các sản phẩm mới ra mắt, do đó các máy cũ này được họ bán lại chất lượng vẫn còn rất tốt, có những máy độ mới còn tới 90%. Thậm chí, một chiếc Macbook trang bị chip M2 thôi giờ vẫn có thể dùng làm việc thoải mái, khi tốc độ vẫn ổn định và pin cũng còn cho thời gian sử dụng nhiều tiếng đồng hồ.