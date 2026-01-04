Tích góp nhiều năm để mua nhà ở Hà Nội nhằm ổn định cuộc sống và thuận tiện cho công việc, nhưng đầu năm 2025, vợ chồng anh Lê Tiến Hoàng (SN 1993, kỹ sư công nghệ thông tin) đành tạm gác giấc mơ, về quê xây dựng căn nhà theo đúng sở thích.

Anh Hoàng cho biết, giá nhà ở Hà Nội liên tục tăng, vượt quá khả năng tài chính nên thay vì vay mượn, họ quyết định về xã Lưu Vệ (tỉnh Thanh Hóa), dùng khoản tiền tiết kiệm cùng bố mẹ để xây nhà trên mảnh đất sẵn có của gia đình.

“Vợ chồng mình chọn cách ‘làm ở phố nhưng xây dựng tổ ấm ở quê’. Có thể đây chưa phải quyết định hoàn hảo nhưng phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của gia đình mình. Bố mẹ có tổ ấm mới, còn chúng mình có nơi để thư giãn mỗi khi về quê.

Sau này, khi mọi thứ dần ổn định hơn, mình hy vọng có thể sống chậm lại, sống nhiều hơn ở quê - nơi có gia đình, có không gian yên bình và những điều giản dị mà mình thật sự trân trọng”, anh Hoàng bày tỏ.

Khó mua nhà Hà Nội, vợ chồng anh Hoàng quyết định mang tiền tỷ về quê xây nhà

Mảnh đất của gia đình anh rộng 400m2. Vợ chồng anh xây căn nhà có diện tích 180m2 theo phong cách nhà mái Nhật hiện đại.

Ngôi nhà được thiết kế gồm 2 tầng, có sân vườn bao quanh không gian sinh hoạt chính, giúp tô điểm cho khu vực mặt tiền, tăng tính thẩm mỹ mà vẫn đảm bảo hài hòa cảnh quan.

Đây cũng là nơi sinh sống của bố mẹ anh nên công năng, sự tiện nghi được ưu tiên hàng đầu.

Các khu vực chức năng ở tầng 1 thiết kế liên thông, vừa tạo cảm giác không gian thông thoáng, vừa tăng sự kết nối giữa các thành viên khi đứng ở bất kỳ chỗ nào trong nhà

Không gian tầng 1 được phân chia thành 1 phòng khách, 1 bếp và 2 phòng ngủ. Còn tầng 2 gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng sinh hoạt chung và ban công.

Ngoài ra, anh còn làm thêm một khu vực bếp phụ rộng rãi để thuận tiện sinh hoạt khi nhà có đông người.

“Ngôi nhà được xây dựng theo tiêu chí tối giản, kết hợp cùng không gian ở quê, vừa tạo sự mới mẻ nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên và đảm bảo riêng tư.

Mình không quan trọng về hình thức và diện tích rộng mà ưu tiên vào công năng là chính. Vì thế, dù nhà không quá rộng nhưng đủ tiện nghi, thuận tiện cho gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống thoải mái”, anh Hoàng chia sẻ thêm.

Về nội thất, vợ chồng anh Hoàng ưu tiên phong cách tối giản, đảm bảo tính thẩm mỹ và lâu bền, đồng thời giúp quá trình dọn dẹp vệ sinh được thuận tiện

Kỹ sư 33 tuổi cũng cho hay, trong nhà sử dụng nội thất làm từ chất liệu chủ đạo là gỗ, kết hợp cửa kính được bố trí ở nhiều nơi, vừa toát lên vẻ hiện đại cho không gian, vừa đảm bảo lấy sáng tốt, tạo cảm giác thoáng đãng, rộng rãi.

Khu vực sinh hoạt chung ở tầng 2 thiết kế cách điệu, phối màu hài hòa tạo cảm giác bắt mắt

Ban công là không gian được các thành viên trong gia đình anh Hoàng yêu thích nhất

So với các công trình nhà ở thường thấy tại địa phương, ngôi nhà của vợ chồng anh Hoàng có chút khác biệt.

Thay vì xây nhà vuông vắn, chắc chắn và kín cổng cao tường như nhiều gia đình bản địa, họ lại hướng đến không gian sống thông thoáng, ưu tiên lấy sáng và đón gió tối đa.

Bên cạnh đó, với diện tích đất thuộc quyền sở hữu, người dân địa phương thường xây dựng hết phần đất để có nhà to. Song, gia đình anh lại lựa chọn chỉ xây vừa đủ dùng, chừa một phần không gian trước nhà để làm sân vườn và trang trí tiểu cảnh.

Từ khoảng sân rộng, anh cũng dành một góc nhỏ để mẹ trồng rau, xung quanh bố trí thêm vài khóm hoa và cây ăn trái truyền thống như xoài, mít…

Vợ chồng anh Hoàng thấy thoải mái mỗi lần "trốn phố", có không gian thư giãn xanh mát, bình yên ở quê

Ngôi nhà được hoàn thiện trong khoảng 4 tháng với tổng chi phí ước tính là 1,7 tỷ đồng (bao gồm nội thất).

Ngoài ra, anh Hoàng cũng đầu tư thêm 200 triệu để thiết kế cảnh quan sân vườn, tăng tính thẩm mỹ cho căn nhà, hài hòa với bối cảnh địa phương và giúp không gian sống trở nên trong lành, xanh mát.

Trung bình cứ 1-2 tuần, gia đình anh lại về quê một lần. Dù quãng đường di chuyển khoảng 160km nhưng các thành viên đều cảm thấy hào hứng vì được hòa mình vào thiên nhiên, “trốn” khói bụi, ồn ào nơi thành phố.

Ảnh: IT về vườn