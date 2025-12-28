Vài năm trước, khi đại dịch Covid-19 qua đi, anh Phạm Dũng (52 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp sản xuất túi xách ở TPHCM) càng cảm nhận rõ những giá trị sống cốt lõi.

Anh quyết định tìm mua một mảnh đất ở phường 2 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) làm điểm dừng chân. Sau đó, anh về đây làm vườn, trồng cây, duy trì lối sống "thuận tự nhiên" và tận hưởng sự bình yên thay vì chỉ mải mê tập trung vào công việc như trước.

“Tôi thích khu vực này vì không gian trong lành và thời tiết mát mẻ, dễ chịu, một ngày có đủ 4 mùa. Đặc biệt khi hoàng hôn, khung cảnh càng trở nên lãng mạn, khiến tôi có cảm giác như được trở về quãng thời gian thơ ấu ở quê”, anh Dũng chia sẻ.

Vị giám đốc cho hay, mảnh đất rộng khoảng 3.000m², phần lớn diện tích được dành làm không gian sân vườn xanh mát.

Trong vườn, anh trồng nhiều cây ăn trái như xoài, mận (roi), vú sữa, măng cụt, nhãn, sầu riêng và tô điểm cảnh quan bằng loạt khóm hoa đa màu sắc như hoa hồng, hoa ngọc thảo, hoa lan…

Anh bố trí 1.500m² làm khu vực riêng, phân chia thành các ô để luân phiên trồng rau xanh theo mùa và các loại nông sản truyền thống như lạc (đậu phộng), khoai lang, ngô (bắp)…

Để chủ động nguồn thực phẩm sạch, anh còn nuôi thêm đàn gà 50 con, mỗi ngày thu gom được hơn 20 quả trứng.

Ngoài ra, anh còn thiết kế một căn nhà 50m², làm nơi nghỉ ngơi, đón khách ghé chơi mỗi khi “trốn phố”.

Không gian nhà được thiết kế thành 2 phòng ngủ, mỗi phòng rộng chừng 15m². Trong nhà cũng có đầy đủ gian bếp và WC, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cần thiết.

Giám đốc 52 tuổi thừa nhận, việc trồng trọt không quá khó khăn vì bản thân từng có nhiều năm kinh nghiệm làm vườn trên sân thượng ở thành phố.

Tuy nhiên, quá trình xây nhà gặp rào cản vì thi công đúng thời điểm Lâm Đồng bước vào mùa mưa.

“Làm nhà vào mùa mưa nên việc thi công bị gián đoạn khá nhiều, ảnh hưởng đến tiến độ. Lúc đó, tôi cũng chưa có nhiều đầu mối nên khá tốn thời gian và công sức để tìm được đơn vị cung cấp vật tư có giá phải chăng”, gia chủ cho hay.

Sau khoảng 1 năm thi công, căn nhà vườn ở Lâm Đồng của anh Dũng được hoàn thiện. Nhà nằm cách khu vực trung tâm Bảo Lộc khoảng 10km, xung quanh có vài hộ dân.

“Quanh khu có khoảng 4-5 căn nhà nhưng không nằm sát nhau, mỗi nhà cách nhau chừng 50-100m. Đường sá đi lại thuận tiện nên tôi cũng không có cảm giác tách biệt hay khó khăn gì”, anh nói thêm.

Để đảm bảo điều hành công việc ở TPHCM suôn sẻ mà vẫn có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc nhà vườn ở xa, anh Dũng quyết định ở mỗi nơi một tuần, di chuyển đều đặn giữa 2 địa điểm.

Tại đây, anh cũng nuôi vài chú chó, mèo làm bạn và hỗ trợ trông coi khi chủ vắng nhà.

Trước đây, khi sống hoàn toàn ở thành phố, anh Dũng thường thấy căng thẳng, chán nản vì khói bụi, ồn ào, thậm chí thường xuyên gặp một số vấn đề về sức khỏe như đau cổ, đau vai gáy, viêm mũi dị ứng hay tê bì chân tay...

Tuy nhiên, từ ngày “trốn phố” về nhà vườn ở Lâm Đồng và chỉ ở TPHCM mỗi tháng 2 tuần, anh thấy khỏe hơn nhiều nhờ được hít hà bầu không khí trong lành và sử dụng nguồn thực phẩm sạch tự cung, tự cấp. Sức khỏe của anh cải thiện rõ rệt, suy nghĩ và cả tinh thần cũng thay đổi tích cực, trở nên lạc quan hơn.

“Về đây, tôi không còn bị khó ngủ nữa, khỏi đau cổ vai gáy và hết tê chân, tê tay. Tôi ngủ ngon, ăn ngon hơn, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn lúc ở thành phố.

Thỉnh thoảng, tôi cũng đưa gia đình về đây để giải tỏa tinh thần. Các con có thêm nơi trải nghiệm, rèn luyện sức khỏe và hạn chế sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy tính, TV...”, anh tâm sự.

