Khoa Pug tên thật là Nguyễn Anh Khoa (SN 1992, quê ở Nha Trang, Khánh Hòa) là một YouTuber có tiếng, sở hữu kênh YouTube có hơn 4,7 triệu lượt theo dõi.

Khoa Pug từng là lập trình viên. Thời gian đầu bén duyên với YouTube, anh thường chia sẻ các video về chủ đề chăm sóc giống chó Pug – giống chó cảnh mặt xệ. Kể từ đó, anh có biệt danh là Khoa Pug.

Sau đó, anh thường xuyên quay những video trải nghiệm du lịch, ẩm thực. Khoa Pug từng chi số tiền "khổng lồ" để du lịch nhiều nơi trên thế giới, trải nghiệm dịch vụ cao cấp, xa hoa.

Năm 2018, anh gây xôn xao khi tiết lộ chi 500 triệu đồng sang Trung Quốc du lịch.

Năm 2019, anh khiến dân tình ngỡ ngàng khi tiết lộ mua bảo hiểm 4 tỷ đồng cho mình và cộng sự để sang Ai Cập làm clip chia sẻ, đánh giá.

Anh cũng từng thuê tàu 5 sao trên sông Nin với giá 30 triệu đồng/đêm, chi 20 triệu bay đến thành phố Alexandria chỉ để… ăn 2 quả trứng cùng nhiều chuyến du lịch, ăn uống, mua sắm xa xỉ khác.

Năm 2021, Khoa Pug từng chia sẻ về việc bị lừa hàng chục tỷ đồng, sau đó phát ngôn sốc “30 tỷ với tôi chỉ là rác”. Anh cũng từng gây chú ý khi nói rằng, vì tiền bạc quá dư giả nên anh mất dần động lực sáng tạo nội dung. Mỗi lần chia sẻ về câu chuyện tiền bạc, tài chính và những video trải nghiệm cuộc sống du lịch đầy xa hoa, cái tên Khoa Pug lại được cộng đồng mạng nhắc đến.

Tháng 10/2025, Khoa Pug đăng tải vlog với tiêu đề “Chi 300 triệu đồng đập hộp iPhone 17 đắt nhất thế giới”. Video này cũng “gây bão” mạng xã hội một thời gian.

Khoa Pug gây chú ý với những chuyến du lịch xa hoa

Bên cạnh đó, Khoa Pug trở thành tâm điểm chú ý với 2 lần phẫu thuật kéo dài chân. Lần đầu, anh phẫu thuật tại Mỹ vào năm 2023; lần thứ hai, anh phẫu thuật tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7/2025, nâng chiều cao từ 1m67 lên 1m80 với tổng chi phí lên tới hàng tỷ đồng.

Thời gian qua, Khoa Pug trở về Việt Nam, bắt đầu hành trình xuyên Việt, làm video chia sẻ trải nghiệm ẩm thực ở nhiều địa phương.

Mới đây, Khoa Pug gây xôn xao khi chia sẻ một video ngắn trên trang cá nhân với nội dung: “Mình trắng tay rồi”.

Trong video anh thông báo bản thân đã phá sản.

Khoa Pug tuyên bố phá sản trong video mới nhất

Khoa Pug nói trong video: “Thời gian qua, mình liên tiếp đầu tư, làm ăn thua lỗ, thất bại... Bây giờ, mình hầu như trắng tay rồi. Video này không phải để mình than khổ mà là để gửi đến các bạn một vài lời khuyên cho cuối năm. Qua năm mới, các bạn trẻ làm được tiền thì cố gắng tiết kiệm giữ gìn. ‘Năng nhặt chặt bị’, tiết kiệm quan trọng hơn kiếm tiền’”.

Anh cũng nhấn mạnh, hiện tại anh sống bằng thu nhập từ việc làm kênh YouTube.

Video này của Khoa Pug thu hút 2,5 triệu lượt xem chỉ sau 15 giờ đăng tải.

Ảnh: FBNV