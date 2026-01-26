Đặc biệt, trong thời điểm tuyến đường sắt Bắc - Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ miền Trung, kênh TikTok Đường sắt Việt Nam đã phát huy rõ vai trò là kênh thông tin cập nhật nhanh chóng và liên tục. Những hình ảnh khắc phục sạt lở, sửa chữa hạ tầng, tổ chức chạy tàu trở lại được đăng tải kịp thời, giúp công chúng nắm bắt thời điểm giao thông huyết mạch được nối lại. Qua đó, người dân và doanh nghiệp không chỉ chủ động kế hoạch đi lại, vận chuyển hàng hóa, mà còn thấu hiểu rõ hơn nỗ lực và quyết tâm cao độ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động ngành đường sắt trong giai đoạn “nước sôi lửa bỏng”.

Hiện tượng này không phải cá biệt. Trên kênh TikTok chính thức của Đường sắt Việt Nam (@vietnamrailways_vnr), nhiều video khác xoay quanh tàu hỏa, các quy định khắt khe của từng vị trí nghề nghiệp trong ngành, các chuyến tàu gắn với du lịch và trải nghiệm… cũng đạt hàng trăm nghìn lượt xem. Điều đó cho thấy, phía sau vẻ ngoài tưởng như quen thuộc, ngành đường sắt vẫn có sức hút đặc biệt đối với công chúng - nhất là khi được kể bằng góc nhìn chân thực, đời thường.

Sự quan tâm ấy cũng phản ánh một thực tế: vận tải đường sắt vẫn giữ vai trò huyết mạch trong đời sống kinh tế - xã hội. Không chỉ chuyên chở hàng triệu lượt hành khách mỗi năm, đường sắt còn đảm nhiệm vận chuyển khối lượng lớn hàng hóa, kết nối các vùng kinh tế, phục vụ nhu cầu sản xuất - tiêu dùng của doanh nghiệp và người dân trên cả nước.

Trên nền tảng TikTok, Đường sắt Việt Nam đã lựa chọn cách tiếp cận gần gũi với công chúng bằng hệ thống nội dung đa dạng. Đó là những video hướng dẫn mua vé trực tuyến, chia sẻ bí quyết “săn vé” trong dịp cao điểm, các lưu ý khi đi tàu đường dài, hay cách tìm lại đồ dùng khi chẳng may bị thất lạc trên tàu. Những thông tin tưởng chừng nhỏ, nhưng lại rất thiết thực đối với hành khách trong đời sống hàng ngày.

Song song với đó là các tuyến nội dung giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của ngành đường sắt, những chuyến tàu, nhà ga trên khắp cả nước, cũng như những khung cảnh thiên nhiên, làng quê, đô thị hiện ra qua ô cửa toa tàu - một lát cắt gợi mở tiềm năng du lịch đường sắt giàu cảm xúc.

Điểm nhấn tạo nên bản sắc riêng cho kênh TikTok Đường sắt Việt Nam chính là những câu chuyện con người. Từ trưởng tàu, lái tàu, tiếp viên đến người tuần đường, gác chắn, mỗi nhân vật xuất hiện đều mang theo một câu chuyện nghề nghiệp cụ thể, giản dị nhưng thấm đẫm tinh thần trách nhiệm. Không tô hồng, không phô trương, các video để người xem tự cảm nhận sự tận tụy, kỷ luật và tính nhân văn của những con người đang âm thầm giữ cho dòng chảy giao thông được thông suốt.

Có thể thấy, thay vì chọn lối truyền thông khô cứng, kênh TikTok Đường sắt Việt Nam đang xây dựng hình ảnh một ngành vận tải nhà nước theo cách mới mẻ: chân thật, bình dị, đi vào đời sống. Vừa làm tốt vai trò cung cấp thông tin thời sự, cập nhật, vừa kể những câu chuyện rất người của ngành đường sắt, kênh đã góp phần đưa một lĩnh vực tưởng chừng xa cách trở nên gần gũi, ấm áp hơn trong cảm nhận của công chúng.

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng chi phối thói quen tiếp nhận thông tin, cách làm này cho thấy: khi câu chuyện được kể bằng sự chân thành và trách nhiệm, một ngành giao thông truyền thống vẫn có thể chạm tới trái tim người xem theo cách rất hiện đại.

Từ video triệu lượt xem về người tuần đường đến hàng loạt câu chuyện hậu trường nghề nghiệp đi kèm các thông tin thiết thực, kênh TikTok Đường sắt Việt Nam đang cho thấy sức hút đặc biệt của một ngành giao thông tưởng chừng quen thuộc. Bằng cách kể chuyện chân thực, bình dị và nhất quán, kênh không chỉ cung cấp thông tin hữu ích cho hành khách, mà còn giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò huyết mạch và giá trị nhân văn của vận tải đường sắt trong đời sống xã hội. Tên kênh: Đường sắt Việt Nam

Nền tảng: TikTok

Tài khoản chính thức: @vietnamrailways_vnr

Link truy cập: https://www.tiktok.com/@vietnamrailways_vnr

Bích Đào