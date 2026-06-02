Khoản nợ của Asiana Việt Nam bao gồm dư nợ gốc cùng toàn bộ tiền lãi, lãi quá hạn và các nghĩa vụ tài chính phát sinh đến thời điểm giao dịch mua bán nợ.

Tổng nghĩa vụ nợ tạm tính đến hết ngày 13/4/2026 là 742,67 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc là 482,45 tỷ đồng, dư nợ lãi hơn 174,83 tỷ đồng, lãi quá hạn trên gốc gần 49,32 tỷ đồng, lãi quá hạn trên lãi gần 36,07 tỷ đồng.

Giá khởi điểm của khoản nợ được xác định bằng tổng nghĩa vụ nợ của khách hàng tại thời điểm thực hiện đấu giá, tương đương khoảng trên 742 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của bên nợ đối với khoản nợ là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất tại địa chỉ 284-286 đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, thuộc địa bàn quận Tân Phú trước đây, nay là phường Phú Thọ Hòa, TPHCM.

Địa chỉ khu đất này hiện có một trung tâm tổ chức tiệc cưới nổi tiếng tại TPHCM là Asiana Plaza Tân Phú. Tòa nhà này được đưa vào khai thác và vận hành từ cuối năm 2019.

Công ty cổ phần Asiana Việt Nam được thành lập năm 2008, địa chỉ tại 45-47 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định, TPHCM.