Khoản nợ của CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Phương Quang tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình (VietinBank Ba Đình) bao gồm dư nợ gốc, lãi trong hạn và lãi phạt quá hạn phát sinh từ hợp đồng cho vay ký ngày 25/8/2022.

Tổng giá trị khoản nợ tạm tính đến hết ngày 15/12/2025 là 356 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc 280 tỷ đồng, nợ lãi trong hạn 54,2 tỷ đồng, lãi phạt quá hạn 21,77 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm của khoản nợ gồm:

Quyền sử dụng đất diện tích 337,6m2 cùng tài sản gắn liền với đất tại TPHCM.

Quyền sử dụng đất diện tích 361m2 cùng tài sản gắn liền với đất tại TPHCM.

Quyền sử dụng đất diện tích 2.595,5m2 cùng tài sản gắn liền với đất tại TPHCM.

Quyền sử dụng đất diện tích 2.614,4m2 cùng tài sản gắn liền với đất tại TPHCM.

Cả 4 giấy tờ đất trên đều đứng tên bà Huỳnh Thị Mười.

Ngoài ra là quyền sử dụng diện tích 2.468m2 và 1.315m2 tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Rồng Vàng.

Giá khởi điểm của khoản nợ là hơn 220 tỷ đồng. Mức giá khởi điểm hiện thấp hơn 136 tỷ đồng, tức thấp hơn khoảng 38%, so với tổng dư nợ tạm tính.

Mức giá này cũng không thay đổi so với giá công bố trong lần thông báo bán đấu giá gần nhất, ngày 15/5.

Khoản nợ này được VietinBank Ba Đình rao bán lần đầu vào tháng 11/2025, đến nay đã trải qua 11 lần thông báo đấu giá.