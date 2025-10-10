Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc chiếc BMW M340i đang lao vun vút với vận tốc hơn 200 km/h thì bất ngờ nổ lốp. Tình huống tưởng như dẫn tới thảm họa, song nhờ trang bị lốp run-flat, chiếc xe vẫn giữ được thăng bằng và dừng lại an toàn.

Xem video:

Giây phút “chết người” ở vận tốc 205 km/h

Theo hình ảnh trong video, chiếc BMW M340i tăng tốc trên cao tốc, kim đồng hồ tốc độ nhanh chóng vượt mốc 160 km/h rồi chạm 205 km/h. Bất ngờ, một tiếng nổ lớn vang lên, lốp xe đã phát nổ.

Cận cảnh lốp chiếc xe BMW trong video bị nổ.

Điều khiến người xem kinh ngạc là chiếc xe không hề mất lái. Tài xế bình tĩnh giảm tốc, kiểm soát tay lái và đưa xe dừng lại an toàn bên đường. Nhờ sử dụng lốp run-flat, loại lốp có cấu trúc chịu lực đặc biệt chiếc xe tránh được nguy cơ mất kiểm soát ở vận tốc cực cao.

Với lốp thường, khả năng lật xe hoặc mất lái ở tốc độ trên 200 km/h là rất lớn. Lốp run-flat được thiết kế với thành lốp gia cường hoặc vòng đỡ chịu lực bên trong, giúp xe vẫn di chuyển ngay cả khi áp suất lốp bị mất hoàn toàn. Tài xế có thể tiếp tục chạy thêm 80–100 km ở tốc độ thấp để tìm nơi sửa chữa.

Hiện nay có hai loại lốp run-flat phổ biến: Tự chịu lực (Self-supporting): Thành lốp được làm từ cao su cứng, có thêm lớp đai gia cường. Hỗ trợ phụ (Auxiliary-supported): Có vòng đỡ hoặc vành kim loại bên trong giúp chịu tải khi lốp bị xì hơi.

BMW và Mini là hai thương hiệu tiên phong đưa công nghệ này vào thị trường Ấn Độ, xem đây là trang bị tiêu chuẩn trên nhiều dòng xe hiệu năng cao.

Theo Cartoq