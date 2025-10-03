Từng bị thị trường quay lưng, nhiều mẫu xe đình đám của châu Âu, Nhật và Mỹ – vốn được coi là những “thất bại thảm hại” – giờ đây lại trở thành báu vật trong giới sưu tầm. Các nhà đấu giá như RM Sotheby’s hay Barrett-Jackson liên tục ghi nhận mức giá kỷ lục cho những chiếc xe từng khó bán đến mức hãng phải dừng sản xuất.

Theo dữ liệu từ Classic.com, điểm chung của những “flop huyền thoại” này là số lượng cực hiếm, câu chuyện hậu trường nhiều kịch tính, và công nghệ từng bị hiểu lầm. Thất bại ngày hôm qua, nhờ thời gian và góc nhìn mới, lại hóa thành thành công trên sàn đấu giá.

Những “bom xịt” đổi đời

Jaguar XJ220 (1992–94): Từng bị kiện vì cắt bớt động cơ V12 thành V6, chỉ sản xuất 281 chiếc, nay có giá trung bình hơn 533.115 USD (khoảng 13,3 tỷ đồng).

Lancia Stratos HF (1973–78): Huyền thoại rally nhưng ế ẩm trong showroom, giờ đây đạt mức 537.409 USD (khoảng 13,4 tỷ đồng) nhờ thiết kế dị biệt và động cơ Ferrari.

Lexus LFA (2011–2013): Siêu xe V10 từng ế chỏng chơ với giá gốc 9,3 tỷ đồng, nay đã vọt lên 856.200 USD (khoảng gần 21,4 tỷ đồng).

BMW M1 (1978–81): Dự án suýt làm BMW Motorsport phá sản, chỉ 453 chiếc xuất xưởng, hiện trị giá khoảng 970.515 USD (tương đương 24,2 tỷ đồng).

Porsche 959 (1987–88): Quá phức tạp, lỗ vốn khi sản xuất, bị cấm nhập Mỹ lúc mới ra mắt, nay lại thành biểu tượng công nghệ với giá 1,8 triệu USD (khoảng 45 tỷ đồng).

Tucker 48 (1948): Tham vọng cách mạng hóa ô tô Mỹ nhưng dừng ở 51 chiếc, giờ mỗi xe lên tới 2,04 triệu USD (khoảng 51 tỷ đồng).

BMW 507 (1956–59): Suýt kéo BMW xuống bờ vực phá sản vì quá đắt đỏ, chỉ 252 chiếc được bán, hiện vượt mốc 2,1 triệu USD (khoảng 52,5 tỷ đồng).





Chevrolet Corvette Stingray ZL-1 Convertible (1969): Chỉ có 2 chiếc bán ra do giá quá cao, nay trở thành Corvette đắt nhất từng đấu giá 3,14 triệu USD (khoảng 78,5 tỷ đồng).

Các chuyên gia nhận định: những mẫu xe đang “ế chỏng chơ” hôm nay, như Acura NSX thế hệ 2 hay Dodge Viper Gen V, rất có thể sẽ trở thành món hời của giới sưu tầm trong tương lai.