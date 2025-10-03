Xem video:

Đoạn clip do ông Tyagi chia sẻ trên mạng xã hội X cho thấy toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại. Ban đầu, một người đàn ông bịt kín mặt tiến lại gần khu vực để xe, nơi có một chiếc Hyundai Creta và chiếc Mercedes-Benz ML-Class SUV đời cũ đậu cạnh nhau. Hắn lách qua khe hẹp giữa xe và tường để tránh bị chú ý, rồi nhanh chóng áp sát chiếc Mercedes.

Quan sát xung quanh thấy không ai để ý, tên trộm rút dụng cụ mang sẵn, bắt đầu cạy cửa. Bất ngờ, hệ thống chống trộm của xe không phát tín hiệu cảnh báo. Dù một con chó gần đó sủa inh ỏi khi phát hiện bất thường, không ai xuất hiện ngăn chặn.

Chỉ sau vài thao tác, ổ khóa cửa bị phá, tên trộm chui vào trong. Hắn khởi động xe thành công và lùi ra đường một cách gọn gàng, rồi lái đi mất hút. Toàn bộ quá trình từ lúc tiếp cận đến khi rời đi chỉ kéo dài khoảng 60 giây.

Sự việc một lần nữa cho thấy thủ đoạn của tội phạm trộm cắp xe ngày càng tinh vi và chuyên nghiệp. Các chuyên gia an ninh khuyến cáo, để giảm nguy cơ mất xe, chủ phương tiện nên lắp thêm khóa vô-lăng, khóa cần số, khóa bàn đạp phanh hoặc hệ thống báo động, định vị GPS. Những biện pháp này sẽ khiến quá trình đột nhập mất thời gian hơn, làm tăng khả năng kẻ gian từ bỏ ý định.

Theo Cartoq

