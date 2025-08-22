Video: Free Malaysia Today/Mạng xã hội X

Thông cáo của Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF) cho biết, vụ tai nạn trên xảy ra lúc 21h05' tối 21/8 (giờ địa phương) tại một đường băng của sân bay Sultan Haji Ahmad Shah, nằm chung địa điểm với căn cứ không quân Kuantan.

“Chúng tôi đang hành động ngay lập tức và sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất… Xin người dân tránh suy đoán hoặc lan truyền những thông tin chưa được xác minh về vụ việc”, RMAF cho hay.

Trong một đoạn video do trang Free Malaysia Today chia sẻ, lúc chiến đấu cơ F/A-18D Hornet đang tăng tốc trên đường băng và vừa cất cánh được vài giây, động cơ máy bay bất ngờ phát nổ. Sau đó, máy bay dần hạ độ cao và rơi xuống mặt đất.

Khoảnh khắc chiếc chiến cơ F/A-18D Hornet bốc cháy. Ảnh: Free Malaysia Today/Mạng xã hội X

Trong một tuyên bố đêm 21/8, Yahaya Othman, Cảnh sát trưởng bang Pahang của Malaysia khẳng định, phi công và binh sĩ điều khiển vũ khí trên chiến đấu cơ đều thoát hiểm an toàn và đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Theo trang Army Recognition, F/A-18 là chiến đấu cơ được Mỹ đưa vào trang bị trong quân đội từ thập niên 1970. Máy bay dài 17,1m; sải cánh rộng 12,3m; cao 4,7m. F/A-18 được trang bị 2 động cơ General Electric F404-GE-402 có công suất đẩy đạt 49 Kilo Newton (kN), nhờ vậy máy bay có thể đạt vận tốc bay tối đa lên tới 1.296 km/h.

Một chiếc F/A-18 Hornet. Ảnh: Boeing

Về vũ khí, F/A-18D được trang bị một pháo 6 nòng M61A1 Vulcan sử dụng cỡ đạn 20mm với cơ số 578 viên. Trên cánh và thân máy bay có lắp đặt 9 giá treo, có thể mang theo các loại vũ khí như các tên lửa không đối không AIM-9, AIM-7; tên lửa không đối đất như AGM-65, AGM-84; tên lửa chống hạm AGM-84 cùng nhiều loại bom khác nhau.