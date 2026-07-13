XEM CLIP (nguồn: XĐ):

Ngày 13/7, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của chiếc xe đầu kéo trước khi đâm vào nhà dân, tài xế tử vong.

Theo tìm hiểu của PV, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng ngày 12/7, tại khu vực đèo Bẳn, xã Chấn Thịnh (Lào Cai).

Vào thời điểm trên, tài xế T. (trú tại tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe ô tô mang BKS 19H-071.XX, kéo theo rơ-moóc BKS 19RM-002.XX chở gạch đang di chuyển xuống dốc thì bất ngờ mất phanh, lao vào một ngôi nhà ven đường.

Cú va chạm mạnh khiến một phần căn nhà đổ sập, gạch phía sau thùng xe văng khắp hiện trường. Phần đầu xe đầu kéo biến dạng nghiêm trọng, cabin bẹp rúm khiến tài xế mắc kẹt bên trong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: L.C

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, y tế và các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ và điều tiết giao thông.

Do cabin xe biến dạng nặng, lực lượng chức năng phải huy động máy xúc, cần cẩu cùng các phương tiện chuyên dụng để phá dỡ, đưa tài xế ra ngoài. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, tài xế đã tử vong.

Tài xế mắc kẹt trong cabin và tử vong. Ảnh: L.C

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được nhận định có thể do xe bị mất phanh khi đang xuống dốc. Camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng này, lúc đó chiếc xe lao xuống dốc với tốc độ rất cao và bấm còi liên tục.