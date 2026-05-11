Ngày 11/5, lãnh đạo xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) xác nhận vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h55 ngày 10/5, xe tải mang BKS 77H-003.XX do ông N.T.Y. (SN 1998, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 19 theo hướng Pleiku đi Quy Nhơn.

Khi đổ đèo An Khê (Km61+100 Quốc lộ 19, thuộc xã Bình Khê), xe tải đã tông vào đuôi ô tô khách mang BKS 50H-059.XX do ông P.T.T. (SN 1998, trú xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, đang di chuyển cùng chiều phía trước. Trên ô tô khách lúc này có 12 người gồm tài xế và hành khách.

Cú tông mạnh khiến ô tô khách lao xuống vực. Hậu quả, chị P.T.N. (SN 1988, trú tại tỉnh Đắk Lắk) tử vong tại Trung tâm Y tế Tây Sơn; 2 nạn nhân bị gãy chân gồm H.T.P. (SN 1991) và P.T.N.T. (SN 1990, cùng trú tỉnh Đắk Lắk) được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai.

Những người còn lại bị xây xát nhẹ, đang được sơ cứu tại Trung tâm Y tế Tây Sơn. Tại hiện trường, ô tô khách và xe tải đều bị hư hỏng.

Xe tải bị hư hỏng nặng. Ảnh: CTV

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Bình Khê đã phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai khám nghiệm hiện trường. Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi các nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.