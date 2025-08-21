Khoảng 10h ngày 21/8, đất đá từ núi cao bất ngờ sạt xuống Quốc lộ 4G, đoạn qua xã Sốp Cộp (Sơn La), gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền.

Khối lượng đất đá sạt lở ước tính hàng trăm m³, tràn kín mặt đường đúng thời điểm có nhiều phương tiện cùng hàng chục người đi qua.

Khoảnh khắc đất đá sạt lở trên Quốc lộ 4G. Ảnh cắt từ clip

May mắn, người dân địa phương kịp phát hiện, tri hô để mọi người thoát khỏi khu vực nguy hiểm nên không có thiệt hại về người. Khu vực xảy ra sạt lở cũng là vùng núi cao, hẻo lánh, không có nhà dân.

Quốc lộ 4G là tuyến đường độc đạo nối các xã của huyện Sốp Cộp (cũ) ra bên ngoài nên vụ sạt lở khiến giao thông ùn tắc cục bộ.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương phối hợp lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo và huy động máy móc, nhân lực san gạt, xúc ủi đá để sớm thông tuyến.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21/8 đến đêm 22/8 ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50-120mm.

Cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm, nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.