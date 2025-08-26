Nguồn Clip: Thân Thương

Tối 26/8, lãnh đạo UBND phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cướp tại tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành.

Hiện trường vụ việc

Thông tin ban đầu, tối cùng ngày, một nam thanh niên mặc áo Grab xanh, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng, dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày để lấy trang sức.

Bảo vệ cửa hàng lao vào ngăn cản nhưng bị đối tượng hành hung. Một số người dân tìm cách đóng cửa chặn đường thoát của đối tượng nhưng hắn đã đẩy bật khóa, ngang nhiên ôm theo túi trang sức bỏ chạy.

Theo người dân, sau khi lấy trang sức bỏ vào balo, đối tượng bỏ chạy ra đường.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và truy xét nghi phạm.