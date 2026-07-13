Highlights Alexander Zverev 1-3 Jannik Sinner (nguồn: Wimbledon)

Jannik Sinner tiếp tục khẳng định vị thế số một trên mặt sân cỏ khi đánh bại Alexander Zverev trong trận chung kết đơn nam Wimbledon 2026. Tay vợt người Italia ngược dòng thắng 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 sau 3 giờ 48 phút thi đấu căng thẳng.

Sinner thể hiện bản lĩnh khi thắng ngược Zverev - Ảnh: ATP Tour

Trận đấu khởi đầu cân bằng khi cả hai tay vợt đều giao bóng chắc chắn. Set đầu phải phân định bằng loạt tie-break. Ở thời điểm quyết định, Zverev thể hiện bản lĩnh tốt hơn, thắng 9-7 để vượt lên dẫn trước.

Sang set hai, thế trận vẫn rất chặt chẽ. Hai tay vợt tiếp tục kéo nhau vào tie-break, nhưng lần này Sinner tận dụng tốt những sai lầm từ các cú thuận tay của Zverev để thắng 7-2, cân bằng tỷ số 1-1.

Sinner bảo vệ thành công danh hiệu Wimbledon - Ảnh: ATP Tour

Bước ngoặt lớn xuất hiện ở set ba. Zverev từng có cơ hội bẻ game, nhưng anh bất ngờ ngã và phải ôm đầu gối nằm sân. Dù cố gắng tiếp tục thi đấu, tay vợt người Đức đánh mất nhịp, bỏ lỡ break-point rồi tự mất game giao bóng. Sinner nhanh chóng chớp thời cơ để thắng 6-3.

Dù thua Sinner ở chung kết nhưng Zverev vẫn có giải đấu thành công - Ảnh: ATP Tour

Set bốn chứng kiến Zverev nỗ lực vùng lên, nhưng Sinner vẫn duy trì sự lạnh lùng trong các điểm số quan trọng. Tay vợt Italia bẻ game ở ván 7, sau đó khép lại trận đấu bằng cú thuận tay winner.

Chiến thắng này giúp Jannik Sinner bảo vệ thành công chức vô địch Wimbledon, khẳng định bản lĩnh của tay vợt hàng đầu thế giới.