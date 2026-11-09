Lính cứu hỏa băng qua làn khói độc, kịp thời giải cứu người đàn ông 58 tuổi mắc kẹt bên trong căn nhà 3 tầng trên đường Âu Cơ, TPHCM.

Xem clip:

Tối 9/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TPHCM cho biết đơn vị vừa khống chế thành công một vụ hỏa hoạn tại hẻm 79 đường Âu Cơ, phường Hòa Bình.

Căn nhà 3 tầng nơi xảy ra cháy. Ảnh: T.K

Trước đó, vào lúc 18h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực lầu 3 của căn nhà dạng ống. Nhận tin báo, Đội CC và CNCH Khu vực 11 đã lập tức điều động 3 xe chữa cháy cùng 22 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đến 18h06, lực lượng cứu hỏa tiếp cận khu vực cháy.

Phát hiện có người mắc kẹt bên trong làn khói đen bốc cao, các chiến sĩ lập tức đeo mặt nạ chống độc, băng qua khói dày để tìm kiếm nạn nhân. Lính cứu hỏa đã tiếp cận và đưa ông Lương Đại Ngọc (58 tuổi) ra ngoài an toàn.

Lính cứu hỏa cõng người đàn ông bị mắc kẹt ra ngoài. Ảnh: T.K

Đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn lúc 18h13. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi khoảng 4/128m² diện tích căn nhà cùng một số vật dụng.

Lực lượng chức năng đã kịp thời bảo vệ 124m² diện tích còn lại, ngăn không cho lửa bén sang các nhà dân liền kề. Hiện nguyên nhân vụ cháy nhà ở TPHCM đang được điều tra.