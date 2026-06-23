Đoạn video ghi lại khoảnh khắc các con tổ chức sinh nhật cho mẹ trong đám tang cha thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng những ngày gần đây.

Trong không khí trầm lặng của đám tang, con cháu đã tặng bánh kem và hát chúc mừng sinh nhật mẹ. Giây phút thổi nến và nói điều ước, người mẹ không kìm được nước mắt. Nỗi đau mất đi người bạn đời hòa cùng cảm xúc đặc biệt khi đón tuổi mới khiến người mẹ nghẹn ngào.

Khoảnh khắc các con tổ chức sinh nhật cho mẹ trong đám tang cha

Người dùng mạng để lại nhiều bình luận xúc động phía dưới video: “Cảm xúc thật hỗn độn trước cảnh con cái mặc áo xô, đeo khăn trắng hát mừng sinh nhật mẹ trong đám tang cha”; “Tôi khóc rồi, khóc vì nhớ ba quá! Tôi nghĩ, với tình yêu thương của con cháu, mọi ước nguyện sẽ đến với người mẹ một cách ấm áp nhất”...

Theo tìm hiểu, người đăng tải đoạn video xúc động là Huỳnh Như (SN 1998, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp). Huỳnh Như là con dâu bà Thanh Nguyệt (65 tuổi) – người mẹ trong video.

Huỳnh Như chia sẻ với PV VietNamNet, ba mẹ chồng cô có 4 người con (2 trai, 2 gái), chồng cô là con trai thứ 3 trong gia đình. Tất cả đều đã yên bề gia thất.

Cha chồng cô qua đời vào ngày 18/6 sau 1 năm chống chọi với căn bệnh ung thư trực tràng. Và ngày hôm sau chính là ngày sinh nhật của mẹ chồng cô.

Tấm ảnh đầy đủ các thành viên trong gia đình là mong muốn của bố chồng Như trước khi mất

Các con trai, con dâu dù tất bật lo toan cho đám tang của cha, tiễn cha đoạn đường cuối cùng nhưng vẫn không quên ngày sinh nhật mẹ. Sáng 19/6, Huỳnh Như chuẩn bị sẵn bánh kem và nến sinh nhật. Tối cùng ngày, cô cùng anh chị em trong gia đình tổ chức cho mẹ một sinh nhật giản dị.

“Dù không thể tổ chức bữa tiệc sinh nhật thật vui vẻ cho mẹ như mọi năm nhưng chúng tôi vẫn muốn làm điều gì đó thể hiện tình yêu thương và lòng biết ơn mẹ.

Chúng tôi mong mẹ khỏe mạnh, bình an để vượt qua nỗi mất mát này”, Huỳnh Như chia sẻ.

Bà Nguyệt rất xúc động trước tình cảm của các con. Sau khi thổi nến sinh nhật, bà nhắn nhủ đến con cháu: “Mẹ mong sau này mẹ cũng được ra đi nhẹ nhàng và trọn vẹn như ba. Trước khi mất, ba các con đã thực hiện được những gì mình muốn”.

Huỳnh Như kể, cách đây 1 năm, cha chồng cô phát hiện mắc ung thư trực tràng, tiên lượng xấu. Tuy nhiên, ông đã cố gắng sống tích cực để được ở bên vợ con, gia đình lâu hơn.

“Trong suốt thời gian ấy, mẹ và chúng tôi đã chăm sóc ba tận tình, ba cũng đã thực hiện được điều mình muốn nên ra đi nhẹ nhàng và không phải hối tiếc điều gì.

Gia đình đã tiễn ba đoạn đường cuối cùng với tất cả tình yêu thương và sự trân trọng”, Huỳnh Như chia sẻ.

Ảnh và video: NVCC