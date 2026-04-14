Đoạn video ghi lại khoảnh khắc người cha ở Phú Thọ đạp xe đi phát thiệp mời cưới con gái đến họ hàng, bạn bè được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội những ngày qua.

Khoảnh khắc người cha gầy gò, ăn mặc giản dị, gửi thiệp mời một cách chân thành, mong mọi người đến chung vui với gia đình khiến người xem xúc động.

Video người cha Phú Thọ đạp xe đi phát thiệp mời cưới con gái. Nguồn: Đặng Thế Tùng

Người cha đó là ông Nguyễn Xuân Dự (58 tuổi) quê ở xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ. Ông Dự chia sẻ với PV VietNamNet, đám cưới con gái ông được tổ chức vào ngày 6-7/4 vừa qua.

"Con gái tôi lấy chồng cách nhà vài km. Hai đứa gắn bó mấy năm rồi, giờ chính thức về một nhà. Tôi rất mừng", ông Dự chia sẻ.

Mừng cho hạnh phúc của con gái, vợ chồng ông Dự muốn tổ chức một đám cưới chỉn chu. Trước hôn lễ ít ngày, ông Dự đã đạp xe đến từng nhà, gửi thiệp mời đến họ hàng, bạn bè, mời họ đến chung vui với gia đình.

Ông Dự cho hay, ông không lưu số liên lạc của mọi người nên không thể mời cưới qua điện thoại. Mặt khác, ông muốn đi mời trực tiếp, tự tay gửi thiệp mời đến từng nhà để thể hiện tấm lòng.

Trong tâm trạng hồi hộp, có lúc ông Dự đã gửi nhầm thiệp mời nhưng người thân, bạn bè đều thông cảm. Vợ chồng ông dự trù gần 60 mâm cỗ cưới và mọi người đều đến đông đủ chúc phúc cho con gái ông.

"Đám cưới diễn ra suôn sẻ, tôi không biết nói gì hơn là gửi lời cảm ơn đến mọi người. Lúc lo việc cho con, vợ chồng tôi lo lắng nhiều, cũng rất vất vả. Nhưng sinh con ra, lo cho con có ai không vất vả đâu", ông Dự chia sẻ.

Ông Dự đạp xe đến từng nhà mời họ hàng, bạn bè đến dự đám cưới con gái

Hiện tại, ông Dự làm công việc tự do, còn vợ ông thường đi dọn nhà thuê vào mỗi dịp lễ Tết. Dù kinh tế không mấy khá giả nhưng vợ chồng ông vẫn cố gắng lo cho con cuộc sống đầy đủ bằng chính sức lao động của mình.

Anh Đặng Thế Tùng (quê Lạc Sơn, Phú Thọ) là người quay đoạn video nổi tiếng về khoảnh khắc người cha giản dị đạp xe đi phát thiệp mời cưới con gái.

Anh Tùng cho hay, nhà anh cách nhà ông Dự gần 1km. Trước đây, anh từng nhiều lần thuê ông Dự đến nhà làm những công việc lặt vặt, hai bên khá thân thiết và biết rõ hoàn cảnh của nhau. Bởi vậy, anh cũng nằm trong danh sách khách mời của ông Dự.

Ông Dự rạng rỡ trong ngày cưới con

"Ngày ông Dự đến nhà mời cưới, tôi khá bất ngờ bởi đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh một ông bố ăn mặc giản dị, đi xe đạp cũ, phía sau là chiếc thùng chở ve chai, đến từng nhà phát thiệp mời cưới con gái.

Hình ảnh tuy mộc mạc nhưng rất xúc động", anh Tùng chia sẻ.

Đoạn video nổi tiếng trên mạng xã hội, anh Tùng nhận được nhiều tin nhắn của người lạ, hỏi thăm về hoàn cảnh của ông Dự.

Khoảnh khắc xúc động trong hôn lễ của con gái ông Dự

Một số người nhờ anh chuyển giúp tiền mừng cưới đến vợ chồng ông. Tổng số tiền mừng cưới là gần 3 triệu đồng đã được anh chuyển đến tận tay vợ chồng ông Dự. Quá trình trao tiền mừng đã được anh quay lại nhằm đảm bảo số tiền được chuyển đến đúng người.

"Hiện giờ, tôi không nhận chuyển giúp tiền mừng nữa vì đám cưới đã xong xuôi", anh Tùng cho hay.

Theo lời mời của ông Dự, anh Tùng đã đến chung vui với gia đình. Chứng kiến người cha ăn mặc tươm tất, cười rạng rỡ trong ngày vui của con gái, anh thấy ấm lòng. Khoảnh khắc ấy anh nhận ra, tình cảm cha mẹ dành cho con cái là vô bờ bến.

Ảnh: Đặng Thế Tùng