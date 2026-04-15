Biến cố bệnh tật

Câu chuyện của Nguyễn Thị Như (SN 1996, quê Thái Bình cũ, nay là xã Quang Lịch, Hưng Yên) - nàng dâu không may đổ bệnh nặng được nhà chồng chăm sóc tận tình, là minh chứng cho tình thân gia đình không phân biệt con dâu, con ruột.

Như là con gái thứ hai trong gia đình có 3 chị em. Bố mất sớm, mẹ làm nghề tự do, hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả nên chị em Như phải tự lập từ sớm. Chị Thanh Trúc (SN 1990) – chị gái cả của Như luôn nỗ lực trong công việc để phụ giúp mẹ chăm lo cho các em.

Như được gia đình chăm sóc tận tình trong thời gian nằm viện

Năm 2018, Như kết hôn, nhà chồng cách nhà mẹ đẻ 20km. Hai bên gia đình quen biết nhau từ lâu nên Như và các anh em bên chồng rất thân thiết.

Suốt 8 năm qua, kể từ khi về làm dâu, mối quan hệ giữa Như và nhà chồng rất tốt đẹp.

Tháng 2/2026, biến cố bệnh tật ập đến với Như. Lúc này, tình thân gia đình càng được thể hiện rõ nét. Tình yêu thương và sự chăm sóc tận tình nhà chồng dành cho nàng dâu khiến chị Thanh Trúc - chị gái ruột của Như, xúc động.

Chị Trúc kể, ngay sau tết Nguyên đán, Như có một số biểu hiện lạ như: xuống cân, cơ thể mệt mỏi, mặt nổi mụn, chân tay phù.

Khi đi khám, Như bị chẩn đoán mắc bệnh lupus gây suy đa tạng. Bệnh chuyển biến nhanh, Như từ viện tỉnh chuyển lên bệnh viện tuyến trung ương, tình trạng nguy kịch.

"Em gái tôi bị tràn dịch màng phổi, lupus ăn vào cuống tim có thể gây ngưng tim bất cứ lúc nào. Bác sĩ thông báo gia đình chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất", chị Trúc kể.

Khoảnh khắc Như được người thân ân cần chăm sóc ở bệnh viện

Trong những ngày bệnh nặng, luôn có 8-10 người túc trực tại bệnh viện, thay phiên nhau chăm sóc cho Như. Trong đó, phía nhà chồng có 4 người gồm mẹ chồng, chồng và 2 em chồng của Như. Họ kề cạnh, lo lắng, quan tâm đến nàng dâu từng chút một.

"Ba người em họ, con cô ruột tôi cũng ở viện chăm sóc Như suốt nửa tháng đầu. Tôi rất biết ơn tình cảm và sự nhiệt tình của các em ấy", chị Trúc nói.

Tình cảm gia đình quý giá

Tình huống nguy hiểm nhất qua đi, mọi người phân công nhau chăm sóc người bệnh. Khoảng nửa tháng đầu, người túc trực ở bệnh viện là chị Trúc, chồng và em chồng thứ hai của Như.

Mẹ chồng Như ở quê chăm cháu (con gái Như), em chồng thứ ba cũng về chăm bố bệnh nặng. Mẹ ruột của Như vì lý do sức khỏe nên chỉ có thể hỗ trợ thêm.

Long (ảnh trái) - em chồng thứ ba của Như ở lại viện chăm sóc chị dâu 1 tháng

Thời gian sau đó, em trai chồng thứ hai của Như về quê chăm sóc bố, em trai chồng thứ ba lại lên thay, ở bệnh viện chăm sóc chị dâu cho đến khi chị được xuất viện. Chồng và chị gái của Như thì vẫn luôn kề cạnh, một bước không rời.

"Hai em trai chồng của Như làm công việc tự do, kinh tế gia đình cũng không mấy khá giả. Thế nhưng, thương chị dâu bệnh nặng, họ sẵn sàng nghỉ làm cả tháng, đến bệnh viện chăm sóc chị. Phần tình cảm ấy khiến tôi kính nể vô cùng.

Mẹ chồng của Như cũng rất tận tâm. Dù bận chăm chồng bệnh nặng và cháu nhỏ, bà vẫn lên viện chăm con dâu suốt nửa tháng, sau đó thường xuyên qua lại thăm nom”, chị Trúc chia sẻ.

Trong thời gian ở viện, hai người em chồng của Như chăm sóc chị dâu rất chu đáo. Do bệnh tình nặng, Như cần người túc trực ngày đêm, các em thay phiên nhau trông nom, hỗ trợ từ việc lấy nước, mua cơm đến đưa thuốc. Có những hôm, dù đã khuya, họ vẫn đi bộ 1-2km để tìm mua thứ chị dâu cần.

“Thời gian đầu, Như rất yếu, muốn ngồi dậy phải có 2-3 người dìu. Chồng chăm sóc vợ tận tình, các em chồng cũng không kém. Ngoài việc vệ sinh cá nhân, hầu như việc gì họ cũng sẵn lòng giúp đỡ. Nhìn em được nhà chồng chăm nom cẩn thận, tôi cũng ấm lòng", chị Trúc xúc động chia sẻ.

Như và chị gái Thanh Trúc (từ phải sang)

Nhắc đến chuyện sẵn lòng nghỉ việc, đến viện chăm sóc chị dâu cả tháng, Chu Văn Long (SN 2000 - em chồng thứ ba của Như - PV) cho rằng, đó là chuyện đương nhiên, bởi lẽ, họ là một gia đình.

"Mấy anh chị em chúng tôi chơi thân với nhau từ bé, sau này lại có duyên trở thành chị dâu - em chồng. Người cùng một nhà, lúc hoạn nạn không giúp đỡ nhau thì còn chờ lúc nào nữa", Long chia sẻ.

Long cho rằng, việc chăm sóc người bệnh không chỉ dừng ở những hành động như dìu đỡ hay đút cơm mà còn là sự động viên tinh thần. Sự quan tâm của người thân, theo anh, có thể tiếp thêm niềm tin và ý chí để người bệnh vượt qua khó khăn.

Bên cạnh đó, anh em Long cũng muốn trở thành chỗ dựa tinh thần cho anh trai trong thời điểm khó khăn.

Nhờ sự điều trị của y bác sĩ và sự chăm sóc từ gia đình, tình trạng của Như dần cải thiện. Ngày 14/4, cô được xuất viện, về nhà theo dõi và tái khám định kỳ theo chỉ định của bác sĩ.

Ảnh và video: NVCC