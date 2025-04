Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước sẽ diễn ra vào sáng 30/4 tại TPHCM. Hơn 13.000 người tham gia, với 35 khối lực lượng vũ trang và công an. Lễ diễu binh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp; lễ diễu hành do TPHCM đảm nhiệm.