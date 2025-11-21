Tiêm kích Tejas rơi khi bay biểu diễn. Video: Al Arabiya

Trang Al Arabiya dẫn lời cơ quan chức năng của Các tiểu Vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) cho hay, vụ tai nạn xảy ra lúc 14h10 chiều 21/11 (giờ địa phương) khi tiêm kích Tejas của Ấn Độ trong lúc bay biểu diễn đã mất độ cao và rơi xuống vị trí gần đường băng. Dù các đội cứu hộ tại triển lãm đã có phản ứng kịp thời, nhưng viên phi công bị thương nặng và cuối cùng không qua khỏi.

Không quân Ấn Độ tuyên bố đã thành lập một nhóm điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Các điều tra viên sẽ kiểm tra dữ liệu chuyến bay, các hệ thống lắp đặt trên tiêm kích, hiệu suất cơ khí, việc truyền tải thông tin liên lạc của phi công cũng như các điều kiện môi trường.

Máy bay Tejas. Ảnh: Công ty TNHH hàng không Hindustan của Ấn Độ

Được biết, Tejas là chiến đấu cơ đa nhiệm một động cơ thuộc thế hệ 4,5, do Cơ quan Phát triển hàng không (ADA) hợp tác với Công ty TNHH hàng không Hindustan của Ấn Độ phát triển. Cho đến nay, Ấn Độ đã đưa hơn 30 chiếc Tejas vào biên chế phục vụ lực lượng không quân của nước này.