Tờ Pravda dẫn lời ông Adam Szłapka, phát ngôn viên của chính phủ Ba Lan, cho hay sự việc xảy ra hôm 28/8. Ông Szłapka nhấn mạnh, chiếc F-16 đã rơi trong quá trình chuẩn bị cho Triển lãm Hàng không quốc tế tại Radom.
"Thật không may, phi công đã thiệt mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Władysław Kosiniak-Kamysz đã nói chuyện với Thủ tướng, và đang trên đường đến hiện trường vụ tai nạn”, ông Szłapka nói thêm.
Video: Pravda
Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, chiếc F-16 dường như mất độ cao đột ngột, sau đó đâm xuống đất, và nhanh chóng biến thành quả cầu lửa.
Triển lãm Hàng không quốc tế Radom dự kiến diễn ra vào ngày 30 – 31/8, và là một trong những sự kiện hàng không lớn nhất ở châu Âu. Tham gia sự kiện năm nay có hơn 150 máy bay đến từ 20 quốc gia.