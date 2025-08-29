Tờ Pravda dẫn lời ông Adam Szłapka, phát ngôn viên của chính phủ Ba Lan, cho hay sự việc xảy ra hôm 28/8. Ông Szłapka nhấn mạnh, chiếc F-16 đã rơi trong quá trình chuẩn bị cho Triển lãm Hàng không quốc tế tại Radom.

"Thật không may, phi công đã thiệt mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Władysław Kosiniak-Kamysz đã nói chuyện với Thủ tướng, và đang trên đường đến hiện trường vụ tai nạn”, ông Szłapka nói thêm.

Video: Pravda

Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, chiếc F-16 dường như mất độ cao đột ngột, sau đó đâm xuống đất, và nhanh chóng biến thành quả cầu lửa.

Triển lãm Hàng không quốc tế Radom dự kiến ​​diễn ra vào ngày 30 – 31/8, và là một trong những sự kiện hàng không lớn nhất ở châu Âu. Tham gia sự kiện năm nay có hơn 150 máy bay đến từ 20 quốc gia.