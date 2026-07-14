Nguồn Clip: Mạng xã hội

Ngày 14/7, đoạn clip ghi lại cảnh một xe cấp cứu dừng giữa vòng xoay tượng đài Mẹ Nhu (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để hỗ trợ một bé trai bất tỉnh đã thu hút hàng nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội.

Nhiều người bày tỏ xúc động trước phản ứng nhanh của người mẹ khi kịp thời cầu cứu xe cấp cứu đi ngang qua, đồng thời dành lời khen cho sự chuyên nghiệp, tận tâm của kíp cấp cứu 115.

Theo nội dung clip, một người phụ nữ điều khiển xe máy chở theo người thân đang bế một bé trai. Khi phát hiện xe cấp cứu đang di chuyển, người phụ nữ bế cháu bé xuống xe, chạy ra giữa đường ra hiệu cầu cứu.

Ngay lập tức, tài xế xe cấp cứu cho dừng phương tiện, nhân viên y tế mở cửa đưa cháu bé lên xe để kiểm tra và sơ cứu kịp thời.

Hình ảnh xe cấp cứu dừng tại vòng xoay để hỗ trợ cháu bé. Ảnh: Cắt từ clip.

Chia sẻ với VietNamNet, chị Lê Thị Thùy Dung, điều dưỡng Trung tâm Cấp cứu TP Đà Nẵng (thuộc Sở Y tế Đà Nẵng) - người trực tham gia hỗ trợ cháu bé cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 12/7. Thời điểm này, ê-kíp cấp cứu vừa hoàn thành một ca bệnh và đang trên đường chuẩn bị nhận nhiệm vụ tiếp theo.

"Xe đang bật tín hiệu ưu tiên lưu thông thì tôi phát hiện một người phụ nữ từ lề đường chạy ra vẫy tay cầu cứu nên đề nghị tài xế dừng xe để kiểm tra", chị Dung kể.

Khi tiếp cận, ê-kíp cấp cứu xác định bệnh nhi là bé trai khoảng 3 tuổi, trong tình trạng lịm đi, môi tái nhợt. Người mẹ và dì của bé hoảng loạn cho biết cháu đang nói chuyện bình thường thì bất ngờ ngất xỉu.

Chị Dung (bìa trái) người tham gia cứu bé trai.

Theo người nhà, trước đó bé được khám tại một phòng khám tư, được chẩn đoán viêm phổi nhẹ và đang điều trị tại nhà.

Các nhân viên y tế nhanh chóng đưa cháu bé lên xe, trấn an người thân và kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn theo đúng quy trình. Kết quả cho thấy các chỉ số cơ bản ổn định, bé sốt hơn 38 độ C.

Qua thăm khám ban đầu, kíp cấp cứu nhận định bệnh nhi có thể mệt do sốt kéo dài hoặc buồn ngủ sau khi sử dụng thuốc hạ sốt.

Theo chị Dung, sau khoảng 7-10 phút được theo dõi và chăm sóc trên xe, bé trai tỉnh táo trở lại, có thể nói chuyện, tiếp xúc bình thường. Bé cho biết chỉ cảm thấy hơi khó chịu và đau đầu, không đau bụng.

Dù nhân viên y tế khuyến cáo nên đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra chuyên sâu do đang điều trị viêm phổi, người mẹ đã từ chối. Gia đình cho biết khi thấy cháu đã tỉnh táo, họ xin tự đưa bé về bằng xe máy và sẽ đến cơ sở y tế gần nhất nếu sức khỏe có diễn biến bất thường.

"Nhiệm vụ của chúng tôi là cứu người. Chúng tôi không bao giờ bỏ mặc bệnh nhân giữa đường hay rời đi khi người bệnh chưa bảo đảm an toàn. Những tình huống như thế này không phải hiếm gặp với lực lượng 115", chị Dung chia sẻ.