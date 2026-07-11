Ngày 11/7, Bệnh viện Đại học Y Dược, ĐHQGHN (cơ sở Linh Đàm - Hà Nội) thông tin, các bác sĩ tại đây vừa cấp cứu cho bệnh nhân là ông C.T. (83 tuổi, quê Thái Nguyên) vào viện cấp cứu tình trạng bụng chướng, đau tức, không trung tiện, đại tiện và kèm khó thở.

Trước đó 4 ngày, ông T. ăn mít và nuốt phải hạt mít. Bệnh nhân cho rằng hạt mít sẽ tự đào thải qua đường tiêu hóa. Tuy nhiên, kết quả chụp cắt lớp cho thấy hạt mít kích thước khoảng 3x2cm mắc kẹt trong ruột non, gây tắc ruột. Các bác sĩ nhận định nếu không được phẫu thuật kịp thời, đoạn ruột bị tắc có thể hoại tử, vỡ ruột và đe dọa tính mạng.

PGS.TS Trần Quế Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiêu hóa và Gan mật của bệnh viện cho biết - đây là ca bệnh đặc biệt phức tạp vì người bệnh từng phẫu thuật cắt trực tràng do ung thư cách đây 15 năm và đang mắc đái tháo đường type 2.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Ban đầu, ê-kíp dự định mổ nội soi. Tuy nhiên, do ổ bụng có nhiều dính sau phẫu thuật cũ, ruột non không thể di động an toàn nên các bác sĩ quyết định chuyển sang mổ mở để lấy dị vật và tránh làm tổn thương ruột.

Sau phẫu thuật lấy hạt mít và xử trí đoạn ruột bị tắc, sức khỏe người bệnh dần ổn định. Sau 7 ngày điều trị, cụ ông tỉnh táo, bụng mềm, vết mổ tiến triển tốt và chuẩn bị xuất viện.

Từ trường hợp này, PGS Sơn cho biết người cao tuổi rất dễ bị tắc ruột do thức ăn hoặc dị vật vì khả năng nhai và phản xạ nuốt suy giảm. Thức ăn không được nghiền nhỏ hoặc các loại hạt trơn có thể bị nuốt nguyên, mắc lại trong đường tiêu hóa.

Nguy cơ càng cao ở những người từng phẫu thuật ổ bụng vì các dây dính hoặc đoạn ruột bị gập, hẹp có thể trở thành "điểm nghẽn", khiến dị vật dễ mắc kẹt.

Bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi nên được loại bỏ hạt khỏi trái cây trước khi ăn, ăn chậm, nhai kỹ, ưu tiên thức ăn mềm, uống đủ nước và hạn chế các thực phẩm nhiều xơ dai.

Nếu sau khi ăn xuất hiện các triệu chứng như đau bụng từng cơn, bụng chướng, nôn, bí trung tiện hoặc bí đại tiện, đặc biệt ở người từng mổ bụng, cần đến bệnh viện ngay. Việc tự dùng thuốc nhuận tràng hoặc điều trị tại nhà có thể khiến tình trạng nặng hơn, làm tăng nguy cơ hoại tử, vỡ ruột và nhiễm trùng đe dọa tính mạng.

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