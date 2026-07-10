Ngày 10/7, đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình cho biết ngay trong đêm trực đầu tiên khai trương hoạt động (đêm 9/7), các bác sĩ tại đây đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp nguy kịch do tai nạn lao động ngã từ trên cao.

Người bệnh V.T.T (56 tuổi, Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương: Chấn thương sọ não nặng, vỡ lún hộp sọ, phim chụp cắt lớp ghi nhận nhiều dị vật là mảnh kính xuyên vào trong sọ kèm theo dập não và chảy máu nhiều vị trí.

Bệnh nhân còn bị chấn thương cột sống ngực gây liệt tủy hoàn toàn, mất cảm giác hai chi dưới; chấn thương ngực gãy xương sườn và tràn máu màng phổi; vết thương bàn tay có tổn thương đứt gân duỗi. Ngoài ra, người bệnh còn có nhiều vết thương phần mềm ở vùng đầu, lưng và bàn tay.

TS.BS Nguyễn Thanh Xuân, Phụ trách quản lý, điều hành Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh cơ sở Ninh Bình, cho biết tổn thương của bệnh nhân phức tạp, đe dọa tính mạng.

"Nếu không được cấp cứu và phẫu thuật kịp thời, người bệnh có nguy cơ tử vong rất cao. Đồng thời các tổn thương thứ phát có thể tiến triển nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng hồi phục của người bệnh", bác sĩ Xuân cho biết.

Ngay trong đêm, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ. Một cuộc hội chẩn khẩn cấp được triển khai với sự tham gia của nhiều chuyên khoa: Phẫu thuật Thần kinh, Phẫu thuật Cột sống, Chấn thương Chỉnh hình và Gây mê hồi sức… Chỉ định can thiệp phẫu thuật cấp cứu nhanh chóng được đưa ra.

Bệnh nhân được đẩy vào phòng mổ chỉ sau một thời gian ngắn nhập viện cấp cứu. Ảnh: BVCC

Các ê-kíp phẫu thuật đã được huy động đồng thời: Nhóm bác sĩ phẫu thuật thần kinh tiến hành mổ cấp cứu xử trí tổn thương sọ não, lấy dị vật và kiểm soát chảy máu. Tiếp đó, nhóm phẫu thuật cột sống thực hiện cố định và giải ép nhằm hạn chế tổn thương thần kinh. Song song, nhóm chấn thương chỉnh hình xử lý vết thương và nối lại gân bàn tay.

Trong ngày đầu tiên khai trương hoạt động cơ sở 2 tại Ninh Bình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khám gần 400 bệnh nhân, trong đó gần 300 là đối tượng chính sách, gần 100 bệnh nhân cấp cứu. Riêng tại khoa Phẫu thuật thần kinh trong 12 giờ đầu tiên, khoa khám 30 bệnh nhân, trong đó 11 ca nhập viện.