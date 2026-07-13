Bảo hiểm xã hội Việt Nam đưa ra chỉ đạo trên sau khi nhận được nhiều ý kiến về việc người có thẻ BHYT chưa được bảo đảm đầy đủ quyền lợi khi khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại một số cơ sở.

Trong đó, người dân phản ánh một số cơ sở y tế vẫn yêu cầu người bệnh thuộc trường hợp cấp cứu hoặc thuộc diện không phải chuyển cơ sở khám, chữa bệnh phải xuất trình giấy chuyển viện.

Do vậy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao bảo hiểm xã hội các địa phương phối hợp với cơ sở khám, chữa bệnh không được yêu cầu người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao theo quy định hoặc các trường hợp không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh nhân ung thư được chụp chiếu cận lâm sàng tại Bệnh viện K cơ sở 3 Tân Triều, Hà Nội. Ảnh: Thạch Thảo

Theo Thông tư số 01/2025 của Bộ Y tế, từ ngày 1/1/2025, người mắc 62 bệnh, nhóm bệnh khi được chẩn đoán xác định tại cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện sẽ được đến thẳng cơ sở khám, chữa bệnh chuyên sâu (thường là các bệnh viện tuyến trung ương hoặc một số bệnh viện tuyến tỉnh ở Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh...) để điều trị mà không cần giấy chuyển cơ sở khám, chữa bệnh (khám chữa bệnh trái tuyến). Những bệnh nhân này được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT theo mức quy định.

Danh mục này bao gồm nhiều bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm, bệnh cần điều trị chuyên sâu như một số loại ung thư, bệnh về máu, tim mạch, thần kinh, rối loạn chuyển hóa, ghép tạng...

Ngoài ra, phụ lục II kèm Thông tư quy định rõ 161 bệnh, nhóm bệnh được khám chữa bệnh tại cơ sở cấp cơ bản không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% quyền lợi trong phạm vi mức hưởng.

Rà soát việc kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết người dân phản ánh phải tự mua thuốc, thiết bị y tế và thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT, không được hưởng miễn cùng chi trả trong năm tài chính ngay tại cơ sở khám chữa bệnh khi đã đủ điều kiện. Một số nơi chưa kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày đối với người bệnh đủ điều kiện.

Cơ quan này yêu cầu bảo hiểm xã hội các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo người bệnh được miễn cùng chi trả ngay tại cơ sở khi đã đủ điều kiện, không yêu cầu người bệnh thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở mà người bệnh được hưởng. Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở được nâng lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Ngành bảo hiểm xã hội chỉ đạo tăng cường rà soát việc kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày đối với người bệnh thuộc danh mục khi đủ điều kiện, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí cho người bệnh và giảm tải bệnh viện.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng nêu không được để người bệnh tự chi trả chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi, quyền lợi hưởng BHYT, trừ trường hợp được thanh toán trực tiếp hoặc người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh yêu cầu chọn dịch vụ khám chữa bệnh, thuốc, thiết bị y tế ngoài phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT.