Sau vụ sạt lở khiến 3 người tử vong, Quốc lộ 6 còn 5 điểm nguy cơ caoSau vụ sạt lở đất đá đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người thiệt mạng ở tỉnh Phú Thọ, Cục Đường bộ Việt Nam cảnh báo Quốc lộ 6 vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, với ít nhất 5 điểm sạt lở nguy cơ cao đang được theo dõi, xử lý.
Vụ việc xảy ra vào hồi 12h30 ngày 1/2, tại Km127+670 quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Mai Châu (Phú Thọ).
Thời điểm trên, ô tô tải BKS 29H-234.xx (hướng Hà Nội - Sơn La) xảy ra va chạm với ô tô con BKS 26A-304.xx. Hậu quả, xe tải mất lái lao sang hộ lan bê tông bên trái tuyến, sau đó tiếp tục lao sang phải đâm vào ta luy dương rồi lật nghiêng.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng giao thông. Công an xã Mai Châu khuyến cáo tài xế cần kiểm tra kỹ phanh, chủ động về số thấp và đi đúng tốc độ khi xuống dốc để đảm bảo an toàn.