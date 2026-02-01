XEM CLIP:

Vụ việc xảy ra vào hồi 12h30 ngày 1/2, tại Km127+670 quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Mai Châu (Phú Thọ).

​Thời điểm trên, ô tô tải BKS 29H-234.xx (hướng Hà Nội - Sơn La) xảy ra va chạm với ô tô con BKS 26A-304.xx. Hậu quả, xe tải mất lái lao sang hộ lan bê tông bên trái tuyến, sau đó tiếp tục lao sang phải đâm vào ta luy dương rồi lật nghiêng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: C.A

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng giao thông. Công an xã Mai Châu khuyến cáo tài xế cần kiểm tra kỹ phanh, chủ động về số thấp và đi đúng tốc độ khi xuống dốc để đảm bảo an toàn.