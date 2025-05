Trong thời đại số, việc cha mẹ chia sẻ thành tích học tập của con trên mạng xã hội đang trở nên phổ biến. Đây là hành động xuất phát từ niềm tự hào, nhưng cũng đặt ra nhiều câu hỏi về quyền riêng tư, tâm lý và sự phát triển của trẻ.

Sau bài viết Lý do thầy dạy Văn mong phụ huynh đừng lên mạng khoe thành tích học tập của con, VietNamNet nhận được nhiều bình luận, ý kiến về vấn đề này. Bài viết dưới đây của thầy Lê Tấn Thời, giáo viên Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn (huyện An Thới, An Giang) là góc nhìn của một giáo viên về việc tôn trọng quyền riêng tư của trẻ khi chia sẻ thành tích lên mạng.