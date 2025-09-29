Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Đông - Tổng Giám đốc Tổng công ty Vinaconex, Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Quốc tế AEGIS chia sẻ, đây chính là sự khởi đầu trong chiến lược phát triển chuỗi bệnh viện đa khoa đạt chuẩn quốc tế mang thương hiệu AEGIS tại nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Phối cảnh Bệnh viện quốc tế AEGIS.



Theo ông Đông, Vinaconex cùng đối tác kỳ vọng đưa tinh hoa y học thế giới phục vụ người dân Việt Nam, giúp cộng đồng tiếp cận dịch vụ chuẩn quốc tế ngay trong nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến y tế uy tín trong khu vực. Định hướng này gắn với phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đồng thời là hành động cụ thể triển khai Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282 của Chính phủ về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

"Hưởng ứng chủ trương của Đảng, Chính phủ về việc phát triển hệ thống y tế nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, Bệnh viện quốc tế AEGIS được chúng tôi nghiên cứu, đầu tư với khát vọng kiến tạo một tổ hợp y tế hàng đầu Việt Nam. Đây là nơi người bệnh được thăm khám và điều trị bởi những chuyên gia y tế và công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới, được trải nghiệm dịch vụ chăm sóc phục hồi bởi những nhân viên y tế luôn dành trọn y đức, tâm huyết và tình cảm trong việc chăm sóc bệnh nhân như chăm sóc những người thân yêu nhất trong gia đình mình", ông Đông chia sẻ.

Lễ khởi công Bệnh viện Quốc tế AEGIS, ngày 25/9.



Cũng trong khuôn khổ sự kiện, bệnh viện AEGIS đã ký kết hợp tác nghiên cứu, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, đào tạo và chuyển giao công nghệ với các trường đại học Y khoa hàng đầu (như Đại học Y Hà Nội, Đại học Y dược Hải Phòng, Đại học Thái Nguyên), các Bệnh viện đa khoa tuyến trung ương hạng đặc biệt và các bệnh viện đa khoa hạng I của Thủ đô (như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Xanh Pôn..) các viện nghiên cứu và các tổ chức y tế quốc tế trong và ngoài nước, đặc biệt là các đối tác đến từ Nhật Bản.

Với mục tiêu đạt chứng chỉ JCI - tiêu chuẩn vàng toàn cầu về chất lượng và an toàn người bệnh, AEGIS được đầu tư theo mô hình bệnh viện thông minh, hội tụ các chuyên khoa và trung tâm mũi nhọn: Ung bướu chính xác, Tim mạch - Hô hấp, Cơ xương khớp & Phục hồi chức năng, Sản - Phụ khoa - Nhi khoa & IVF, Chỉnh hình thẩm mỹ và y học tái tạo, Chẩn đoán hình ảnh, Xét ngiệm sinh học phân tử.

Ông Nguyễn Xuân Đông – Tổng Giám đốc Tổng công ty Vinaconex, Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Quốc tế AEGIS.



Sau khi hoàn thành, Bệnh viện Quốc tế AEGIS sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân Thủ đô và vùng lân cận, đồng thời thúc đẩy an sinh xã hội, tạo việc làm và phát triển kinh tế – xã hội khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Ông Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch HĐTV Bệnh viện Quốc tế Aegis và GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác.



Với triết lý “All for health, health for all - Tất cả vì sức khoẻ, sức khoẻ cho mọi người”, AEGIS lấy người bệnh làm trung tâm, coi việc khám chữa bệnh phải luôn song hành với việc củng cố, nâng cao năng lực tự chữa lành của con người.

Ông Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch HĐTV Bệnh viện Quốc tế Aegis và TS.BS Nguyễn Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Đức ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Cùng sự đồng hành của Vinaconex – thương hiệu xây dựng hàng đầu Việt Nam, tổ hợp chăm sóc sức khỏe quốc tế AEGIS hứa hẹn trở thành “tấm khiên y học” bảo vệ sức khỏe và là niềm tự hào mới của y tế Thủ đô trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế.

Tọa lạc tại vị trí chiến lược, dễ dàng kết nối với trung tâm Hà Nội và các tỉnh lân cận, bệnh viện AEGIS có tổng mức đầu tư 4.500 tỷ đồng, diện tích sàn 287.000m2.

Được thiết kế bởi công ty RW (Nhật Bản), bệnh viện gồm hai tòa tháp 26 tầng, bốn tầng hầm và khối nhà đa năng 8 tầng, đáp ứng 1.000 giường bệnh.

(Nguồn: Tổng công ty CP Vinaconex)