Dự thảo do Bộ Y tế chủ trì xây dựng, nhằm thể chế hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chính phủ đề xuất trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15 (tháng 10).

Về giải pháp từng bước giảm chi phí y tế cho người dân sẽ thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.

Trước mắt sẽ thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu. Bộ Y tế ước tính chi phí khoảng 6.000 tỷ đồng/năm, thực hiện tăng dần đối tượng theo lộ trình.

Ảnh: Phạm Hải

Theo Bộ Y tế, việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí hằng năm cho người dân từ năm 2026 theo đối tượng ưu tiên với khoảng 20 triệu người.

Dự thảo nghị quyết cũng nêu miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Từ năm 2027, thực hiện tăng mức hưởng trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế từ 95% lên 100% cho đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Dự thảo nghị quyết cũng đề xuất cho phép thực hiện thí điểm, đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của người dân.

Liên quan giải pháp về chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp cho nhân viên y tế, dự thảo nghị quyết quy định theo hướng từ năm 2026 bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng và dược sỹ được xếp lương từ bậc 2.

Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế thuộc lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100%.

Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100% đối với khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo. Với các trường hợp không thuộc khu vực trên thì được tối thiểu 70%.

Bộ Y tế ước tính tổng kinh phí để thực hiện khoảng 4.481,1 tỷ đồng.

Về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe, theo Bộ Y tế, việc đào tạo và cấp văn bằng đào tạo chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe đã được triển khai tại Việt Nam hơn 50 năm nhưng chưa được công nhận trong hệ thống văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân trong khi nhân lực y tế được đào tạo chuyên khoa đang là lực lượng nòng cốt ở tất cả các cơ sở y tế.

Họ cũng chính là nhân tố quan trọng giúp ngành y tế Việt Nam từng bước triển khai các kỹ thuật ngang tầm với trình độ y học của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Nội dung quy định tại dự thảo nghị quyết để hướng dẫn, thể chế hóa nội dung trong Nghị quyết số 72 "Thực hiện đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ đào tạo sau đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong lĩnh vực sức khỏe do Bộ Y tế quản lý" nhằm thiết lập cơ chế, chính sách đặc biệt về đào tạo nguồn nhân lực y tế.