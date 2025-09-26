Trao đổi với VietNamNet, Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết Việt Nam có 52.000 phòng khám, khoảng 400 bệnh viện tư nhân, 1.600 bệnh viện công lập. Theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Y tế, trong tháng 9, tất cả các bệnh viện trên toàn quốc phải hoàn thành việc triển khai bệnh án điện tử thay thế bệnh án giấy truyền thống.

Tuy nhiên, thông tin từ Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan tại Phiên họp lần thứ 4 của Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chiều 24/9, mới chỉ có 630 cơ sở y tế trong toàn quốc hoàn thành chương trình bệnh án điện tử, không sử dụng bệnh án giấy.

Hiện 84/125 bệnh viện công lập tuyến tỉnh hạng 1 đã triển khai (khoảng 70%), 31 bệnh viện trực thuộc Bộ Quốc phòng đã triển khai xong bệnh án điện tử (đạt 100%). Đối với Bộ Công an, 66% bệnh viện đã hoàn thành, số còn lại đang cố gắng hoàn thành đúng tiến độ. 140/399 bệnh viện tư nhân đã triển khai bệnh án điện tử.

Bộ trưởng Y tế cho biết một số bệnh viện chuyển từ ngành Lao động, Thương binh và Xã hội sang Bộ Y tế đang gặp khó khăn trong các hệ thống phần mềm thông tin và do việc sắp xếp các đơn vị hành chính. Cùng đó, việc triển các dịch vụ đấu thầu thời gian qua cũng chậm hơn so với quy định nên việc triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc trước 30/9 sẽ có độ trễ.

Đến nay, một số địa phương như Vĩnh Long, Nghệ An, Lào Cai, 100% cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân đã được thẩm định, triển khai vận hành hồ sơ bệnh án điện tử.

Nhờ có hệ thống bệnh án điện tử, bác sĩ có thể xem hồ sơ bệnh án điện tử, phim chụp của bệnh nhân tại bất kỳ đâu trong bệnh viện. Ảnh: Võ Thu

Tại hội nghị ngày 26/9, đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết thành phố hiện có 164 bệnh viện, 38 trung tâm y tế khu vực, 168 trạm y tế xã và 296 điểm trạm, 10.627 phòng khám.

Ngành y tế TPHCM ghi nhận có 153/164 bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử, đạt tỉ lệ hơn 93% toàn hệ thống y tế. Trong đó, 60/60 bệnh viện công lập đã đưa bệnh án điện tử vào hoạt động, 13/14 bệnh viện thuộc bộ, ngành và 80/90 bệnh viện ngoài công lập đã triển khai.

Tại Cần Thơ, thông tin từ Sở Y tế, từ đầu tháng 9 đến nay, 22/53 bệnh viện công bố thực hiện bệnh án điện tử, trong đó, có 1 bệnh viện tuyến Trung ương, 17 bệnh viện/trung tâm y tế công lập và 4 bệnh viện tư nhân. Dự kiến đến ngày 30/9 tới sẽ công bố đạt 100% đơn vị y tế có giường bệnh triển khai liên thông bệnh án điện tử.

Sở Y tế Hà Nội cho biết đến hết ngày 23/9, có 32/42 bệnh viện công lập triển khai bệnh án điện tử (chiếm khoảng 76%), tuy nhiên các bệnh viện ngoài công lập tỷ lệ này thấp hơn nhiều. Sở Y tế Hà Nội đề nghị các bệnh viện ngoài công lập tập trung nhân lực, nguồn lực khẩn trương triển khai hồ sơ bệnh án điện tử hoàn thành trước 30/9.

Các chuyên gia tính toán, trung bình mỗi bệnh viện tuyến tỉnh cần đầu tư hơn 10 tỷ đồng để triển khai bệnh án điện tử. Với các bệnh viện quy mô lớn như Bạch Mai, Việt Đức, số tiền đầu tư còn lớn hơn rất nhiều.

Việc này bao gồm chi phí cho hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) hiện đại, ổn định, hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện (HIS), quản lý xét nghiệm (LIS), hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh (PACS), cũng như các thiết bị phần cứng khác. Trong khi đó, chi phí CNTT (bao gồm chi phí triển khai và vận hành bệnh án điện tử) hiện chưa được kết cấu vào giá dịch vụ khám chữa bệnh. Việc thiếu cơ chế giá khiến nhiều đơn vị dù có quyết tâm cũng khó bố trí nguồn lực.