Ngày 27/4, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng. Tham dự sự kiện có Bộ trưởng Bộ Xây dựng, lãnh đạo các các bộ ngành Trung ương và địa phương. Hoạt động này cũng hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Lễ khởi công Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết, ngày 24/7. Ảnh: N.X

Hạng mục dân dụng của sân bay Phan Thiết được triển khai tại phường Mũi Né, trên diện tích gần 75ha, với tổng vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng. Công trình được xây dựng để khai thác máy bay dân dụng cấp 4E, công suất thiết kế khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030.

Sân bay sẽ phục vụ các chuyến bay nội địa, một số chuyến bay quốc tế không thường lệ và các chuyến bay cứu trợ nhân đạo.

Khu bay gồm sân đỗ với 6 vị trí, hai đường lăn nối sân đỗ, tháp kiểm soát không lưu cao 45m, nhà điều hành cùng hệ thống đèn tín hiệu, thiết bị dẫn đường và quan trắc khí tượng. Nhà ga hành khách rộng khoảng 18.000m2, được thiết kế theo phong cách hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, lễ khởi công Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với tỉnh Lâm Đồng, khu vực Nam Trung Bộ và quá trình phát triển hạ tầng chiến lược của đất nước.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Cảng hàng không Phan Thiết được quy hoạch, nghiên cứu đầu tư từ năm 2014 theo mô hình lưỡng dụng. Theo phân công của Thủ tướng, Bộ Quốc phòng đầu tư các hạng mục quân sự như đường cất hạ cánh, đường lăn và khu quân sự; còn UBND tỉnh Bình Thuận trước đây, nay là tỉnh Lâm Đồng, đầu tư các hạng mục hàng không dân dụng gồm nhà ga, sân đỗ và hạ tầng liên quan. Cuối năm 2025, sân bay quân sự Phan Thiết đã được khánh thành, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

Khi đi vào hoạt động, sân bay được kỳ vọng giữ vai trò chiến lược trong mạng lưới giao thông hàng không Nam Trung Bộ, góp phần tăng cường kết nối với khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.