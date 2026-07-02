Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ “Lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026)”.

Lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Việc khởi công tuyến cao tốc đánh dấu một cột mốc hạ tầng quan trọng, mở ra kỳ vọng về một trục phát triển mới của khu vực Đông Nam Bộ. Tuyến cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xác định là cấu phần chiến lược trong mạng lưới kết nối liên vùng phía Đông, liên kết trực tiếp khu vực Đông TP.HCM - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời kết nối các đô thị trọng điểm, khu kinh tế, trung tâm du lịch và hệ thống giao thông quốc gia.

Trong dài hạn, sự hình thành của trục kết nối này được kỳ vọng sẽ tái định hình dòng chảy đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để khu vực Hồ Tràm phát huy các lợi thế về kinh tế biển và dịch vụ.

Tuyến cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành là một trong những công trình hạ tầng giao thông tạo động lực phát triển không gian kinh tế đô thị và hạ tầng kỹ thuật nằm ở phía đông TP.HCM

Tham gia đồng hành trong quá trình đầu tư và triển khai dự án thông qua công ty thành viên Masterise Hạ tầng Cao tốc Long Thành - Hồ Tràm, Masterise Group tiếp tục khẳng định năng lực triển khai các dự án quy mô quốc gia cũng như cam kết dài hạn trong việc góp phần phát triển hạ tầng và nâng cao năng lực kết nối vùng. Đây cũng là bước đi thể hiện vai trò đồng hành của khu vực kinh tế tư nhân trong các dự án hạ tầng có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển quốc gia, đóng góp vào quá trình hình thành các không gian sống và điểm đến mới tại Việt Nam.

Tuyến đường này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, tăng khả năng tiếp cận Hồ Tràm từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các trung tâm đô thị lớn. Khi khả năng kết nối được tăng cường, Hồ Tràm có thêm nền tảng để phát triển thành một trung tâm nghỉ dưỡng - dịch vụ - đầu tư vận hành quanh năm, thu hút dòng khách trong nước và quốc tế. Đây cũng là tiền đề để hình thành các hệ sinh thái đô thị - du lịch - thương mại đồng bộ, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của toàn vùng.

Phối cảnh nút giao cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành với đường vành đai 4 TP.HCM.

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Hồ Tràm - Long Thành được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 46.918 tỷ đồng. Dự án có chiều dài khoảng 42 km, quy mô 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh cùng hệ thống đường song hành hai bên tuyến. Điểm đầu dự án kết nối với đường Vành đai 4 TP.HCM và ĐT.991 tại phường Tân Thành, điểm cuối giao với ĐT.994 (đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu). Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc hiện đại, bảo đảm khả năng khai thác an toàn, hiệu quả và bền vững trong dài hạn, dự kiến hoàn thành vào năm 2029.

Masterise Group khẳng định quyết tâm và trách nhiệm đồng hành trong quá trình phát triển hạ tầng đất nước.

Đại diện Masterise Group cho biết, việc dự án được khởi công trong khuôn khổ chương trình các công trình trọng điểm cấp Thành phố nhân dấu mốc 50 năm mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện trách nhiệm đồng hành của doanh nghiệp trong quá trình phát triển hạ tầng đất nước. Tại lễ khởi công, doanh nghiệp khẳng định quyết tâm triển khai dự án với tiến độ nhanh, quản trị chặt chẽ và tiêu chuẩn chất lượng cao, phát huy năng lực tổ chức và điều phối các dự án quy mô lớn. Thông qua đó, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho khu vực Đông Nam Bộ.

Với định hướng phát triển đồng bộ và tầm nhìn dài hạn, tuyến cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành được kỳ vọng trở thành một trục động lực mới của khu vực Đông Nam Bộ, góp phần mở rộng không gian phát triển, gia tăng năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho các mô hình đô thị, du lịch, dịch vụ chất lượng cao của toàn vùng trong giai đoạn tới.

(Nguồn: Masterise Group)