Chiều 8/5, tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5, đại diện UBND TPHCM cho biết thành phố sẽ khởi công hàng loạt công trình lớn nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác.

Theo kế hoạch, TPHCM đặt mục tiêu hoàn tất thủ tục và khởi công trước ngày 2/7 đối với 9 nhóm dự án trọng điểm, gồm: cầu Thủ Thiêm 4; cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành; tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; cầu hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu; công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội; cầu đường Bình Tiên; tuyến liên cảng Cát Lái - Phú Hữu; dự án cải thiện môi trường nước khu vực Bình Dương; cùng các dự án nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị và hạ tầng khoa học - công nghệ.

Riêng dự án cầu Thủ Thiêm 4, theo tờ trình của UBND TPHCM, công trình có tổng mức đầu tư hơn 5.063 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến khoảng 2,1km. Điểm đầu dự án nằm trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Thuận), điểm cuối kết nối đường Nguyễn Cơ Thạch thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Cầu được thiết kế quy mô 8 làn xe, gồm 6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp.



Vị trí xây dựng cầu Thủ Thiêm 4. Ảnh: Tuấn Hùng

Sở Tài chính được giao chủ trì lập danh mục và xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng dự án, bảo đảm đủ điều kiện để tổ chức khởi công đúng tiến độ.

Song song đó, Sở Xây dựng được yêu cầu đề xuất 2-3 dự án nhà ở xã hội và chỉnh trang kênh rạch đủ điều kiện khởi công hoặc hoàn tất các thủ tục quan trọng trong tháng 6/2026.

Sở Khoa học và Công nghệ cũng được giao nhiệm vụ tương tự đối với 2-3 dự án hạ tầng công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lượng tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu đô thị khoa học phía Bắc thành phố.

Siết kỷ luật, kiểm soát chặt vốn đầu tư

UBND TPHCM cho biết sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Sở Nội vụ được giao tổ chức kiểm tra công vụ định kỳ và đột xuất, kịp thời phát hiện, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, đơn vị vi phạm.

Đối với các dự án BT (xây dựng - chuyển giao), thành phố chủ trương chỉ xem xét phê duyệt những dự án thực sự cần thiết, cấp bách và mang lại hiệu quả. Các trường hợp có thể triển khai theo hình thức BOT, BLT, đầu tư công hoặc huy động vốn tư nhân sẽ không đề xuất thực hiện theo hợp đồng BT.

Khi sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư, các cơ quan chức năng phải xác định rõ vị trí, diện tích và giá trị quỹ đất ngay từ giai đoạn lập dự án, nhằm hạn chế phát sinh lãi vay do chậm thanh toán cũng như tránh tranh chấp về sau.

Song song đó, thành phố yêu cầu kiểm soát chặt tổng mức đầu tư, không để xảy ra tình trạng đội vốn, thất thoát trong các dự án đầu tư công và PPP. Danh mục các dự án PPP cũng sẽ được rà soát, công khai, ưu tiên những dự án khả thi, cấp bách để sớm kêu gọi đầu tư.