Theo đó, UBND TPHCM đồng loạt khởi công và trao quyết định đầu tư 5 dự án hạ tầng giao thông đô thị với tổng vốn huy động hơn 280.000 tỷ đồng.

Đây là các công trình trọng điểm được TPHCM triển khai nhân dịp kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Các dự án gồm: tuyến metro số 2 (Bến Thành - Thủ Thiêm), Quảng trường Trung tâm và Trung tâm Hành chính TPHCM, cải tạo Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM, Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn.

Cùng thời điểm, thành phố cũng hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư cho dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Phát biểu tại điểm cầu chính tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh việc khởi công đồng loạt 4 dự án trọng điểm và trao quyết định đầu tư là cam kết bằng hành động của Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố, thể hiện khát vọng xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong giai đoạn phát triển mới.

Theo lãnh đạo TPHCM, các dự án sẽ góp phần định hình siêu đô thị tầm khu vực và quốc tế; xây dựng không gian quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân tốt hơn; phát triển hệ thống giao thông công cộng kết nối, dẫn dắt; đồng thời hình thành thiết chế văn hóa hài hòa giữa phát triển đương đại và bảo tồn giá trị lịch sử.

Khu vực làm quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TPHCM trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đối với dự án metro số 2 Bến Thành – Thủ Thiêm, ông Trần Bá Dương – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thaco cho biết đây là tuyến đường sắt đô thị có độ sâu lớn nhất TPHCM, đối mặt điều kiện địa chất phức tạp.

Dự án dài khoảng 6km đi ngầm, gồm 6 nhà ga, giữ vai trò “xương sống” kết nối trục Tân Sơn Nhất – trung tâm TPHCM – Thủ Thiêm – Long Thành.

Để vượt sông Sài Gòn và xử lý nền đất yếu, Thaco nghiên cứu áp dụng công nghệ tiên tiến, đồng thời định hướng nội địa hóa sản xuất linh kiện, đầu máy toa xe trong nước.

Ông Dương khẳng định doanh nghiệp sẽ tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, quản lý chất lượng bằng công nghệ hiện đại và tối ưu chi phí minh bạch.

Dự án đầu tư theo phương thức PPP (hợp đồng BT), tổng vốn 36.744 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2030.

Phối cảnh tổ hợp Quảng trường Trung tâm và Trung tâm hành chính mới của TPHCM gần 30.000 tỷ đồng.

Dịp này, Sun Group khởi công 2 dự án lớn gồm tổ hợp Quảng trường Trung tâm – Trung tâm Hành chính mới TPHCM, đồng thời triển khai khu vực cảng Nhà Rồng – Khánh Hội và mở rộng Khu di tích, Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Dự án Trung tâm Hành chính mới có quy mô 47ha, tổng vốn 29.600 tỷ đồng, do các đơn vị thiết kế từ Mỹ như Skidmore, Owings & Merrill (SOM) và EDSA thực hiện. Công trình là quần thể kiến trúc hiện đại, kết nối trực tiếp metro số 2, phục vụ hơn 8.000 cán bộ.

Dự án được phát triển theo triết lý “Của Dân – Do Dân – Vì Dân”, gồm ba phân khu chính, nổi bật với tháp hành chính 30 tầng, nhà hát 2.000 chỗ và công viên hồ trung tâm rộng 12ha – không gian tổ chức nhạc nước, pháo hoa.

Công trình được kỳ vọng nâng tầm vị thế “đầu tàu” của TPHCM, đồng thời tạo điều kiện tái cấu trúc tài sản công, chuyển đổi các trụ sở cũ thành không gian văn hóa, công viên phục vụ cộng đồng.

Dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM tại Cảng Nhà Rồng có quy mô hơn 1,4ha, tổng vốn khoảng 68,7 tỷ đồng, tập trung nâng cấp cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2026, góp phần kết nối không gian ven sông Sài Gòn.

Khu Bảo tàng Hồ Chí Minh sẽ được mở rộng lên khoảng 11ha, gấp gần 10 lần diện tích hiện nay. Dự án dự kiến sẽ khánh thành vào dịp Quốc khánh 2/9 tới đây.

Tại khu vực Tây Bắc, dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế ở xã Xuân Thới Sơn có quy mô khoảng 880ha, tổng vốn gần 59.000 tỷ đồng, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị xanh – sinh thái – tri thức, trong đó hơn 183ha dành cho giáo dục và nghiên cứu.

Lãnh đạo TPHCM trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ gần 5 tỷ USD.

Cùng ngày, TPHCM trao quyết định đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ quy mô 571 ha, vốn khoảng 128.872 tỷ đồng.

Dự án hướng tới mô hình cảng xanh, thông minh với công suất dự kiến 4,8 triệu TEU vào năm 2030. Liên doanh đầu tư gồm VIMC và Tập đoàn MSC/TiL – hãng vận tải container lớn nhất thế giới, nắm giữ khoảng 25% thị phần toàn cầu.