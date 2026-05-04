Sáng ngày 4/5, dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng (phường Vườn Lài, TPHCM) chính thức được khởi công. Với kinh phí đầu tư hơn 985 tỷ đồng, tuyến đường dài hơn 361m này sẽ trở thành cầu nối quan trọng giữa hai trục đường lớn là Lý Thái Tổ và Hùng Vương.

Đáng chú ý, phần lớn ngân sách của dự án được tập trung cho việc bồi thường và giải phóng mặt bằng. Tổng cộng có 116 hộ dân và tổ chức nằm trong diện bị ảnh hưởng, trong đó 97 trường hợp sẽ phải di dời hoàn toàn để nhường đất cho công trình.

Đường Trần Bình Trọng sẽ được mở rộng lên 23m với 4 làn xe. Ảnh: TK

Theo phương án thiết kế, tuyến đường nhỏ hẹp chỉ 5m sẽ được mở rộng lên 23m với 4 làn xe, giúp xóa bỏ hoàn toàn tình trạng ùn tắc. Song song đó, dự án sẽ cải tạo hệ thống thoát nước, lát đá vỉa hè và ngầm hóa lưới điện để kết nối đồng bộ với mảng xanh của Công viên số 1 Lý Thái Tổ.

Khi hoàn thành, công trình không chỉ làm thông thoáng các trục đường huyết mạch như Hùng Vương, Lý Thái Tổ mà còn nâng cấp không gian sống, tạo diện mạo hiện đại hơn cho khu vực.

Hiện trạng đường Trần Bình Trọng chỉ rộng 5m. Ảnh: TK

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Huỳnh Văn Tâm – Chủ tịch UBND phường Vườn Lài chia sẻ, dự án là kết quả sau 20 năm mong mỏi của chính quyền và nhân dân địa phương. Công trình sẽ xóa bỏ mối nguy từ hệ thống cống vòm 70 năm tuổi vốn đã xuống cấp và tiềm ẩn rủi ro sụt lún.

Bên cạnh giá trị hạ tầng, ông Tâm nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn khi dự án giúp hoàn thiện không gian Công viên số 1 Lý Thái Tổ. Đây không chỉ là mảng xanh đô thị mà còn là nơi tưởng niệm, tri ân những mất mát của đồng bào và chiến sĩ trong đại dịch Covid-19.

Lãnh đạo TPHCM và địa phương thực hiện nghi lễ khởi công dự án. Ảnh: TK

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thi công và tư vấn giám sát. Yêu cầu đặt ra là phải tập trung tối đa nguồn lực, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường, quyết tâm đưa công trình về đích trước dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới.