Sáng 15/1, UBND TPHCM phối hợp cùng các nhà đầu tư chính thức tổ chức lễ khởi công, động thổ 4 dự án hạ tầng – giao thông chiến lược với tổng mức đầu tư gần 240.000 tỷ đồng để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu nhấn nút động thổ dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc Ảnh: Tuấn Kiệt

Động thổ Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc hơn 145.600 tỷ đồng

Tại phường Bình Trưng, UBND TPHCM và Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ động thổ dự án hạ tầng trọng điểm - quần thể Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc (Khu liên hợp Rạch Chiếc).

Khu liên hợp Rạch Chiếc có tổng mức đầu tư hơn 145.600 tỷ đồng, xây dựng trên khu đất có tổng diện tích hơn 186,78ha.

Trong đó, sân vận động trung tâm là hạng mục then chốt, có quy mô 24ha, tổng mức đầu tư 35.000 tỷ đồng, sức chứa 70.000 chỗ ngồi.

Ngoài ra, dự án còn có hệ thống công trình phụ trợ hiện đại gồm Nhà thi đấu và biểu diễn đa năng với quy mô 10ha, sức chứa 18.000 chỗ, dành cho thể thao trong nhà và các đại nhạc hội (concert) quốc tế.

Phối cảnh Khu liên hợp Rạch Chiếc. Ảnh: Tập đoàn Sun Group

Theo UBND TPHCM, Khu liên hợp Rạch Chiếc được định hướng trở thành "cực tăng trưởng" mới của khu Đông của thành phố. Khi hoàn thành, dự án này sẽ trở thành trung tâm thể thao hiện đại mang tầm vóc quốc gia và khu vực, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các giải đấu thể thao chuyên nghiệp trong nước và quốc tế như SEA Games, ASIAD cùng nhiều sự kiện quốc tế khác.

Đây không chỉ là nơi tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao mà còn phục vụ công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên và khuyến khích cộng đồng tham gia rèn luyện thể dục thể thao.

Metro số 2 (đoạn Bến Thành – Tham Lương) khởi công sau 16 năm quy hoạch

Tại cửa ngõ Tây Bắc TP, dự án đường sắt đô thị số 2 (đoạn Bến Thành – Tham Lương) chính thức khởi công sau 16 năm quy hoạch.

Dự án có mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố do Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM làm chủ đầu tư. Tuyến metro dài 11,3km, gồm 9,3km ngầm, 2km trên cao, có 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và khu Depot.

Phối cảnh tuyến metro số 2 đoạn đi trên cao. Ảnh: MAUR

Theo chủ đầu tư, giai đoạn đầu, tuyến sử dụng tàu 3 toa, tốc độ tối đa 80-110km/h, công suất 14.418 hành khách/giờ/chiều trong giờ cao điểm. Khi hoàn thiện, tàu 6 toa sẽ nâng công suất lên 40.553 hành khách/giờ/chiều. Tuyến áp dụng tiêu chuẩn châu Âu, công nghệ GoA4 – mức tự động hóa cao nhất, vận hành hoàn toàn tự động.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường, metro Bến Thành - Tham Lương không chỉ là dự án giao thông mà còn góp phần tái cấu trúc đô thị, hình thành các khu dân cư, thương mại, dịch vụ hiện đại dựa trên mô hình TOD. Việc giải phóng mặt bằng đã hoàn tất và vốn triển khai được đảm bảo, giúp dự án có điều kiện thuận lợi để hoàn thành đúng tiến độ.

Bến Thành – Tham Lương là một phần của tuyến metro số 2. Theo quy hoạch, một đoạn khác của tuyến này, kéo dài từ ga Bến Thành đến Thủ Thiêm, đã được TPHCM đưa vào danh mục các dự án đầu tư trọng điểm.

Đây được đánh giá là mắt xích chiến lược nhằm kết nối trực tiếp với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Khi hoàn thiện, tuyến metro số 2 kết hợp cùng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành sẽ hình thành trục giao thông hiện đại, đóng vai trò xương sống, kết nối liên tục từ trung tâm TPHCM đến sân bay quốc tế Long Thành.

Đến năm 2030, TPHCM đặt mục tiêu nâng tổng chiều dài đường sắt đô thị lên 187km với các dự án ưu tiên khác như metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, metro số 1 kéo dài (TP mới Bình Dương - Suối Tiên), metro số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu), và hai tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, Bến Thành - Cần Giờ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại lễ khởi công metro Bến Thành - Tham Lương. Ảnh: Phước Sáng

Giai đoạn 2030-2035, thành phố sẽ đầu tư thêm 8 tuyến metro dài 275km, nâng tổng chiều dài mạng lưới lên 462km. Trong 10 năm tiếp theo, hệ thống sẽ được mở rộng với 5 tuyến mới dài 239km, đạt tổng chiều dài khoảng 700km, phủ khắp TPHCM và kết nối liên vùng.

Động thổ hai cầu phía Nam TPHCM quy mô hơn 36.000 tỷ đồng

Hai dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công – tư (PPP), loại hợp đồng BT do Công ty CP Tập đoàn Masterise (Masterise Group) làm chủ đầu tư, dự kiến thi công từ năm 2026 và hoàn thành vào năm 2029.

Trong đó, cầu Phú Mỹ 2 có vốn đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng, dài 6,3km với 8 làn xe, nối khu Nam TPHCM tới Đồng Nai. Công trình tạo trục giao thông mới kết nối thẳng tới sân bay quốc tế Long Thành, giảm tải áp lực cho cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây và hạ thấp chi phí logistics liên vùng.

Cầu Cần Giờ có vốn đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng, dài 6,3km với 6 làn xe, thay thế phà Bình Khánh. Đây là đòn bẩy chiến lược giúp Cần Giờ thoát thế "ốc đảo", mở không gian phát triển kinh tế biển và du lịch sinh thái, đồng thời đảm bảo bảo tồn Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn.