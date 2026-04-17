Dragon Home là dự án đánh dấu bước triển khai thực tế trong lộ trình phát triển của doanh nghiệp, đồng thời thể hiện định hướng tập trung vào dòng sản phẩm căn hộ đa tiện ích đáp ứng nhu cầu chuyên gia, an cư ở Tây Ninh với mức giá phù hợp thị trường mà One Vision theo đuổi trong giai đoạn mới.

Khởi đầu cho định hướng phát triển dài hạn

Lễ khởi công Dragon Home diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản đang từng bước điều chỉnh theo hướng đề cao giá trị sử dụng thực tế, công năng phù hợp và khả năng đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài.

Theo chia sẻ của đại diện chủ đầu tư One Vision, Dragon Home là dự án hướng đến hướng đến nhóm khách hàng là chuyên gia, kỹ sư, người lao động chất lượng cao đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp lân cận. Theo chủ đầu tư, đây là nhóm khách hàng có nhu cầu lưu trú ổn định, đề cao công năng sử dụng, môi trường sống thuận tiện và khả năng tiếp cận tài chính phù hợp.

Ông Phạm Phong Vũ - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc One Vision chia sẻ định hướng phát triển Dragon Home tại sự kiện

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Phong Vũ cho biết, Dragon Home là bước đi thể hiện rõ định hướng phát triển mà doanh nghiệp kiên trì theo đuổi: tập trung vào những sản phẩm phục vụ người ở thực, có giá trị sử dụng lâu dài và phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh, cùng với việc triển khai dự án, One Vision cam kết tập trung nguồn lực để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và trách nhiệm trong toàn bộ quá trình phát triển. Định hướng này không chỉ nhằm hoàn thiện một dự án nhà ở, mà còn là bước đi trong mục tiêu xây dựng uy tín doanh nghiệp trên nền tảng chất lượng sản phẩm và niềm tin thị trường.

Đồng hành cùng Dragon Home trong vai trò đơn vị xây dựng là Công ty Cổ phần Xây dựng Nghĩa Trung NTCons. Tại sự kiện, ông Lê Minh Trung - Chủ tịch HĐQT NTCons, đại diện nhà thầu cam kết phối hợp với chủ đầu tư để đảm bảo chất lượng thi công, an toàn lao động và tiến độ triển khai công trình trong suốt quá trình xây dựng.

Dòng căn hộ đa tiện ích hướng đến nhu cầu an cư, cho thuê của giới chuyên gia

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Dragon Home được phát triển trên quỹ đất 6.045 m², cung cấp ra thị trường 337 sản phẩm, gồm các loại hình 1 phòng ngủ, 1 phòng ngủ+, 2 phòng ngủ. Trong đó, căn hộ 1 phòng ngủ+ chiếm hơn 64% tổng số sản phẩm. Đây được xem là cơ cấu sản phẩm thể hiện rõ định hướng của dự án trong việc tiếp cận nhóm khách hàng trẻ, người mua nhà lần đầu và các gia đình đang tìm kiếm không gian sống phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế và đặc biệt là giới chuyên gia, lực lượng lao động cao cấp làm việc tại Đức Hòa.

Dragon Home là sản phẩm được One Vision đặt tâm huyết hướng đến nhu cầu ở thực cho người lao động làm việc tại các khu/cụm công nghiệp lân cận ngay Đức Hòa. Ảnh phối cảnh dự án

Bên cạnh cơ cấu sản phẩm, Dragon Home được phát triển theo hướng tăng cường tiện ích nội khu. Theo chủ đầu tư, dự án tích hợp các hạng mục như hồ bơi tràn dành cho người lớn, hồ bơi trẻ em, khu vui chơi trẻ em, kid zone, không gian BBQ ngoài trời cùng các tiện ích phục vụ sinh hoạt hằng ngày của cư dân.

Đáng chú ý, dự án được bố trí tầng hầm đỗ xe, hạng mục chưa phổ biến ở nhiều dự án cùng phân khúc trong khu vực. Ngoài ra, khu bán hàng tại tầng 1 được quy hoạch để đáp ứng nhu cầu dịch vụ thiết yếu, góp phần hình thành hệ tiện ích tại chỗ cho cư dân.

Theo One Vision, Dragon Home được phát triển dựa trên nghiên cứu về hành vi người mua trong giai đoạn mới, khi thị trường ngày càng ưu tiên những sản phẩm có công năng rõ ràng, khả năng tiếp cận phù hợp và giá trị sử dụng lâu dài. Với định hướng đó, dự án được xem là bước cụ thể hóa chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong phân khúc căn hộ phục vụ nhu cầu an cư.

Từ góc độ dài hạn, One Vision cho biết doanh nghiệp hướng tới mục tiêu phát triển các dự án có quy mô phù hợp, định vị rõ ràng và gắn với nhu cầu thực của thị trường. Dragon Home vì vậy không chỉ mang ý nghĩa là một dự án được khởi công, mà còn là dấu mốc thể hiện định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp trong hành trình từng bước khẳng định vị thế ở phân khúc nhà ở phục vụ nhu cầu an cư.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Địa ốc One Vision)